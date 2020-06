ROCKET INTERNET : JP Morgan toujours à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 70,9 M 79,3 M - Résultat net 2020 -13,0 M -14,6 M - Tréso. nette 2020 1 291 M 1 446 M - PER 2020 -198x Rendement 2020 - Capitalisation 2 414 M 2 700 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 15,8x Nbr Employés 404 Flottant 34,3% Graphique ROCKET INTERNET SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROCKET INTERNET SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 22,82 € Dernier Cours de Cloture 17,79 € Ecart / Objectif Haut 51,8% Ecart / Objectif Moyen 28,3% Ecart / Objectif Bas 12,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Oliver Christian Samwer Chief Executive Officer & Chief Financial Officer Marcus Englert Chairman-Supervisory Board Johannes Bruder Chief Operating Officer Ronny Rentner Chief Technology Officer Norbert Lang Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ROCKET INTERNET SE -19.50% 2 700 ALIBABA GROUP HOLDING 1.05% 575 209 MEITUAN DIANPING 44.36% 110 583 SHOPIFY INC. 96.06% 93 023 JD.COM, INC. 57.88% 81 381 PINDUODUO INC. 77.95% 80 600