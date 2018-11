La prochaine transformation industrielle est là : Rockwell Automation aide les entreprises à se préparer pour réussir, lors de l’Automation Fair 2018

La plateforme de la nouvelle marque fait son entrée au moment où les leaders industriels se réunissent pour débattre de sujets clés ayant un impact sur les fabricants d’aujourd’hui

Aujourd’hui, lors de l’Automation Fair, son salon annuel de l’automatisation, Rockwell Automation a dévoilé la promesse de sa nouvelle marque : élargir le potentiel humain en combinant l’imagination des individus à l’intelligence des machines. La promesse de la marque va dans le sens de la société qui fait tout pour que l’entreprise connectée devienne réalité, et qu’en reliant les personnes, les machines et les données à tous les niveaux d’une entreprise, les fabricants deviennent plus efficients et productifs.

« La nouvelle marque Rockwell Automation met l’accent sur le rôle central joué par les individus dans la fabrication avancée, et souligne nos efforts visant à maximiser la performance, faire progresser l’innovation et stimuler la croissance », déclare Blake Moret, président-directeur général, Rockwell Automation. « Conjointement avec nos partenaires de l’Automation Fair, nous sommes en train de démontrer comment l’entreprise connectée peut devenir réalité, en encourageant nos clients à créer des entreprises plus efficientes, plus agiles et plus productives. »

Des milliers de leaders mondiaux en fabrication se retrouvent à Philadelphie pour expérimenter les technologies les plus récentes, et discuter des tendances industrielles ayant un impact sur le climat de fabrication d’aujourd’hui, comme la cybersécurité, le leadership féminin, la différence de compétences et l’éducation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (ou STIM). Cette captivante conversation sera partagée pour l’essentiel à travers des diffusions en direct Facebook Live, présentant Rockwell Automation et d’autres leaders d’opinion.

Tout au long de l’événement, Rockwell Automation et des membres de son PartnerNetwork (réseau de partenaires) montreront comment les nouveaux produits et les nouvelles solutions appuient :

L’entreprise connectée : De nouvelles solutions analytiques et numériques peuvent aider à transformer les données en informations compréhensibles, donnant aux utilisateurs les moyens de prendre des décisions plus éclairées (depuis l’usine jusqu’à l’entreprise).

Les analyses de données et la réalité augmentée : Découvrez comment Rockwell Automation est en train d’étendre son portefeuille et d’exploiter son partenariat avec PTC pour aider les clients à augmenter la productivité et le rendement des usines, à réduire le risque opérationnel, et à fournir une meilleure interopérabilité du système.

: Découvrez comment Rockwell Automation est en train d’étendre son portefeuille et d’exploiter son partenariat avec PTC pour aider les clients à augmenter la productivité et le rendement des usines, à réduire le risque opérationnel, et à fournir une meilleure interopérabilité du système. L’innovation : Les clients pourront voir en avant-première comment les nouvelles technologies vont transformer la fabrication et la production, notamment l’intelligence artificielle, la réalité augmentée, les produits portables, et autres technologies révolutionnaires.

Pour en savoir plus sur la manière dont Rockwell Automation élargit le potentiel humain, cliquez ici. Pour obtenir des images et des informations sur les produits, ou pour consulter les annonces connexes, communiquées dans le cadre du salon Antomation Fair, rendez-vous dans la salle de presse en ligne, de l’Automation Fair, ou suivez #AutoFair18 sur les réseaux sociaux.

Le programme PartnerNetwork de Rockwell Automation offre aux fabricants du monde entier l’accès à un réseau de collaboration d’entreprises mutuellement axées sur le développement, la mise en œuvre et la prise en charge de solutions de premier ordre, en vue de parvenir à l’optimisation de l’ensemble des installations, améliorer la performance machine, et réaliser les objectifs de développement durable.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs, et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie environ 23 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

