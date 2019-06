Rockwell Automation :  Automation élit Pam Murphy à son conseil d'administration

Rockwell Automation (NYSE : ROK) a annoncé aujourd’hui la nomination de Pam Murphy à son conseil d’administration, effective à compter du 6 juin 2019. Mme Murphy est directrice de l’exploitation chez Infor, Inc., un leader mondial des logiciels d’affaires en nuage pour des entreprises et marchés spécifiques.

« Pam est une leader mondiale reconnue qui jouit d’une solide réputation en termes de succès. Nous sommes ravis de l’expérience qu’elle apporte à notre conseil d’administration talentueux et diversifié », a déclaré Blake Moret, président du conseil et PDG de Rockwell Automation. « À l’heure où nous accélérons notre stratégie visant à donner vie à l’Entreprise Connectée pour nos clients du monde entier, l’expertise de Pam dans les domaines tels que la technologie, les opérations commerciales internationales et la finance va grandement profiter à Rockwell Automation.

Mme Murphy a occupé divers postes dans les domaines des opérations, de la finance, de la vente et du conseil en Europe et en Amérique du Nord. Avant d’endosser le poste qu’elle occupe actuellement en 2011, elle a travaillé en tant que vice-présidente principale des opérations d’entreprise chez Infor, après avoir rejoint la société en 2010. Avant de travailler pour Infor, Mme Murphy a passé 11 années chez Oracle Corporation, où elle était responsable des opérations commerciales mondiales, des activités de conseil en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que de la finance sur le terrain des unités commerciales mondiales d’Oracle. Avant Oracle, elle proposait des stratégies et fournissait des directives et conseils aux clients d’Andersen Consulting et d’Arthur Andersen.

Mme Murphy est membre de l’Institute of Chartered Accountants d’Irlande et est titulaire d’une licence en commerce (spécialisation comptabilité et finance) de l’Université de Cork, en Irlande.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee dans le Wisconsin, emploie 23 000 personnes au service de clients répartis dans plus de 80 pays.

