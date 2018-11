Rockwell Automation :  Automation nomme Susana Gonzalez au poste de présidente pour la région EMOA

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK) nomme Susana Gonzalez au poste de présidente pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA).

Susana Gonzalez exerçait tout dernièrement les fonctions de vice-présidente régionale, département des ventes, chez Rockwell Automation Europe. Avant de rejoindre Rockwell Automation, elle a dirigé le département de l’automatisation et des ventes industrielles en Europe, pour une entreprise technologique et manufacturière mondiale. Elle possède plus de 15 ans d’expérience réussie dans la direction de la gestion de produits et de l’organisation des ventes, au sein de multinationales.

Susana Gonzalez remplacera Thomas Donato à compter du 1er janvier 2019. M. Donato a quant à lui été promu vice-président senior du département ventes et marketing, également à compter du 1er janvier 2019. « Susana Gonzalez est une dirigeante mondiale de grande envergure, qui jouit d’une grande expérience en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Cette vaste expérience internationale, et les compétences exceptionnelles de management dont elle a fait preuve, depuis son arrivée chez Rockwell Automation, font d’elle la candidate idéale pour diriger la croissance dans cette région », a déclaré Thomas Donato.

Mme Gonzalez est la première femme à occuper le poste de présidente EMOA dans l’entreprise. Elle sera en charge de l’exécution de la stratégie croissance et clientèle, de l’entreprise, ainsi que de la direction de l’organisation commerciale et des ventes.

Mme Gonzalez est titulaire d’un Bachelor degree en Business Administration, décerné par l’Asturias Business School et la San Francisco State University, et d’un M.Sc. en Business Administration de la San Francisco State University, auxquels s’ajoutent plusieurs formations en leadership. Par la suite, Susana quittera l’Allemagne pour prendre ses quartiers au siège EMOA de Rockwell Automation, à Bruxelles.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee dans le Wisconsin, emploie environ 23 000 personnes au service de clients répartis dans plus de 80 pays.

