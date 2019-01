Rockwell Automation : Karen Keegans rejoint Rockwell Automation au poste de Vice-Présidente senior des Ressources humaines.

Karen Keegans a rejoint Rockwell Automation en tant que vice-présidente senior des ressources humaines, sous la direction de Blake Moret, Président et Directeur général. Mme Keegans fournira la vision stratégique, assurera l’excellence opérationnelle, ainsi que la direction, le développement et la mise en œuvre des programmes destinés aux collaborateurs de l’entreprise. Elle dirigera aussi la transformation culturelle de Rockwell Automation afin de soutenir son déploiement de l’Entreprise connectée.

« Nous nous efforçons d’être un lieu dans lequel chacun peut et veut faire le meilleur travail possible, et je ne doute pas que sous la direction de Karen, nous ferons de grandes avancées en ce sens » a déclaré Blake Moret, Président et Directeur général de Rockwell Automation.

Mme Keegans apporte à Rockwell Automation sa vaste expérience internationale des secteurs des ressources humaines et de la haute technologie. Plus récemment, elle occupait le poste de Directrice en chef des ressources humaines de Pentair, et avait auparavant assumé plusieurs fonctions de direction senior chez Praxair et Monsanto. Au sein de ces grandes entreprises cotées en bourse, elle a dirigé le changement culturel et a guidé ces organisations dans la mise en place réussie de partenariats, acquisitions et cessions complexes. Elle a dirigé avec succès la stratégie de mobilisation des employés, le recrutement et le développement des employés et des leaders.

Mme Keegans est titulaire d’une licence en économie de l’University of Western Ontario.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs, et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin , emploie plus de 23 000 personnes au service d'une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

