Rockwell Automation : Le conseil d'administration de Rockwell Automation approuve un montant de 1 milliard USD destiné au rachat d'actions ordinaires

Aujourd'hui, le conseil d'administration de Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) a autorisé la société à étendre son budget à hauteur de 1 milliard USD afin de procéder au rachat d'actions ordinaires Rockwell Automation. Ceci vient s'ajouter à l'autorisation accordée le 15 janvier 2018 pour racheter pour 1 milliard USD d'actions ordinaires, dont environ 245 millions USD étaient encore en circulation au 5 septembre 2018.

« Notre stratégie d'entreprise connectée génère un flux de trésorerie solide et durable », a déclaré Blake D. Moret, président et chef de la direction de Rockwell Automation. « Ceci nous permet d'équilibrer le réinvestissement dans l'activité et des acquisitions stratégiques avec un retour de trésorerie aux actionnaires. Au cours des cinq derniers exercices fiscaux, nous avons reversé plus de 4 milliards USD, soit 87 pour cent de flux de trésorerie disponible aux actionnaires à travers des dividendes et des rachats d'actions. Cela fait des années que nous reversons l'excédent de trésorerie aux actionnaires et nous restons attachés à cette tradition ».

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) est la plus importante société au monde spécialisée dans l’information et l'automatisation industrielles, dédiée à rendre ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie environ 22 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

