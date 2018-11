Rockwell Automation : annonce des changements parmi ses cadres supérieurs

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) annonce qu’à partir du 1er janvier, il y aura des changements parmi ses cadres supérieurs qui tous relèvent de Blake Moret, président et chef de la direction.

« Je suis heureux d’annoncer des changements dans notre organisation mondiale de ventes et de marketing. Ces changements, qui résultent de notre processus de planification de la relève du leadership dans le long terme, vont accélérer la mise en œuvre de notre stratégie visant à mettre en place, pour nos clients, une entreprise connectée », a déclaré M. Moret. « Ces changements renforcent notre focalisation organisationnelle sur la croissance mondiale, les clients et les partenariats stratégiques. »

John McDermott, vice-président principal, Ventes et marketing mondiaux, a annoncé son intention de prendre sa retraite le 31 mars 2019. Il continuera à relever de M. Moret jusqu'à sa retraite et travaillera pour assurer une transition réussie à ses successeurs. « En près de 40 ans de carrière chez Rockwell Automation, John a contribué à positionner notre société pour l’avenir et à maintenir le service clientèle au cœur de nos activités », a déclaré M. Moret.

Le 1er janvier 2019, John Genovesi, actuellement vice-président, assumera le nouveau rôle de vice-président principal, Comptes et logiciels de l'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, M. Genovesi relèvera de M. Moret et se concentrera sur les clients les plus stratégiques de Rockwell Automation et sur son partenariat avec PTC. « John possède une expérience et une expertise profondes dans la création de valeur pour les clients, car il comprend leurs activités et les meilleures opportunités de productivité. Sa carrière réussie au sein de notre société témoigne de son engagement à contribuer au succès de nos clients », a déclaré M. Moret.

Également le 1er janvier 2019, Thomas Donato, qui occupe actuellement le poste de président, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) assumera les fonctions de vice-président principal, Ventes et marketing. Depuis le siège de la société pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique de Bruxelles, en Belgique, où il est basé, M. Donato relèvera également de M. Moret. À ce nouveau poste, il sera responsable de la croissance et de l'évolution des canaux commerciaux mondiaux de Rockwell Automation, ainsi que des organisations de vente et de marketing en Asie-Pacifique, en région EMEA, en Amérique latine et en Amérique du Nord. « Thomas est un chef de file mondial éprouvé dont les antécédents et l'expérience apporteront une perspective diversifiée à l'équipe de direction. Il hérite d'une solide équipe de leaders des ventes et du marketing à l'échelle mondiale », a déclaré M. Moret.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie plus de 23 000 personnes au service d'une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

