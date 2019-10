Rockwell Automation : annonce un changement parmi les membres de sa haute direction

Rockwell Automation, Inc.(NYSE : ROK) annonce un changement parmi les membres de sa haute direction qui prendra effet le 1er novembre et relèvera de Blake Moret, président et chef de la direction.

Ernest Nicolas, currently vice president, global supply chain, is promoted to senior vice president, Operations & Engineering Services, reporting to Blake Moret, Chairman, and CEO. (Photo: Business Wire)

Ernest Nicolas, l’actuel vice-président de la chaîne d’approvisionnement internationale, est promu au poste de vice-président principal des opérations et des services d’ingénierie (Operations & Engineering Services, OES). Il sera responsable de la direction mondiale des six fonctions des OES qui incluent la chaîne d’approvisionnement internationale (sourçage stratégique, matériaux, logistique et assistance à la clientèle), la qualité et l’amélioration continue, les services d’ingénierie, les opérations de production, les services de production et les services sur le lieu de travail. M. Nicolas dirigera plus de 9 500 employés et sous-traitants des OES et 19 usines de fabrication dans le monde entier.

Mike Laszkiewicz, vice-président principal des opérations et services d’ingénierie, a annoncé son intention de prendre sa retraite à compter du 31 janvier 2020. Il continuera à relever de M. Moret jusqu'à sa retraite et travaillera pour assurer une transition réussie. « Je suis reconnaissant envers Mike de son service continu pour assurer des transitions en douceur à la direction au cours des mois à venir », a déclaré M. Moret. « Mike a occupé de nombreux postes de direction pendant ses trente années de carrière, notamment à la tête de l'activité Contrôle de l'énergie au sein des CP&S avant son rôle à la haute direction des OES. Ses conseils m’ont toujours été extrêmement précieux. »

« Ernest est exactement le genre de dirigeant que je souhaite pour accélérer notre croissance. Ernest apporte sa vaste expérience du leadership de la production et de la chaîne d’approvisionnement, sa passion pour les gens, ainsi qu’un véritable souci de la réussite en équipe », a déclaré M. Moret. « J’apprécie hautement ses conseils réfléchis et stratégiques. »

Nicolas a rejoint Rockwell Automation en 2006 en tant que chef de projet Lean, Six Sigma et occupé plusieurs postes au sein des opérations et des services d’ingénierie (Operations & Engineering Services, OES), y compris ceux de vice-président de la chaîne d’approvisionnement internationale et vice-président du sourçage stratégique et de la gestion de l’approvisionnement, directeur des opérations de production pour l’Asie-Pacifique et directeur d’usine pour l’exploitation de Twinsburg.

Avant Rockwell Automation, Nicolas a passé 9 années dans divers rôles aux responsabilités croissantes chez General Motors Corporation. Il est membre du Conseil de la direction exécutive (Executive Leadership Council, ELC), le bureau consultatif pour le Grainger Center de la Gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’Université de Wisconsin-Madison et du conseil d’administration de la Milwaukee Urban League.

Nicolas est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (M.B.A.) en gestion des opérations de l’Université de Wisconsin-Madison, d’une maîtrise universitaire ès sciences (M.S.) en ingénierie des systèmes de production de l’Université de Wisconsin-Madison, et d’un baccalauréat en science (B.S.) en ingénierie des systèmes de production de l’Université de Kettering.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

