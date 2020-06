Rockwell Automation : et PTC apportent des améliorations inédites à FactoryTalk InnovationSuite™, optimisées par PTC pour simplifier et accélérer et la transformation numérique

Une équipe issue des deux entreprises fournira des capacités d’intégration afin de simplifier l’intégration OT/IT concernant les sources de données OT les plus essentielles pour faire de l’entreprise connectée une réalité pour les clients

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK) et PTC (NASDAQ : PTC) ont annoncé aujourd’hui des améliorations stratégiques à la FactoryTalk InnovationSuite de pointe, optimisée par PTC, pour répondre aux besoins d'un marché de la transformation numérique industrielle dynamique à la croissance très rapide. Lancée en 2018, la FactoryTalk InnovationSuite, optimisée par PTC connaît déjà une adoption rapide par la clientèle, permettant d’obtenir des améliorations importantes en matière d’efficience opérationnelle, de réduction des temps d’arrêt imprévus et de qualité renforcée.

Ces dernières améliorations sont centrées sur une intégration OT/IT perfectionnée grâce à laquelle les clients peuvent contextualiser les données opérationnelles en temps réel provenant de sources critiques telles que les équipements d’ateliers d’usine, les plateformes de contrôle, ainsi que les programmes d’historicisation et des systèmes d’exécution liée à la fabrication (Manufacturing Execution Systems, MES) basés sur la chronologie. En intégrant automatiquement les modèles de données contextualisées et de données sous-jacentes à des plateformes d’IdO/d’analyses industrielles telles que la plateforme ThingWorx®PTC, les clients peuvent simplifier, automatiser, et accélérer la convergence OT/IT.

Ces capacités d’intégration réduisent de jusqu’à 80 % le travail de nettoyage, d’agrégation et de contextualisation des données, ce qui accélère le déploiement de la transformation numérique. Cette approche maintient, enrichit et propage également les modèles de données OT dans les systèmes informatiques. Ces modèles de données et les informations sous-jacentes peuvent être ensuite exploités pour développer des connaissances analytiques enrichies et des résultats prédictifs au niveau de l’entreprise.

« La capacité à transformer des données en connaissances exploitables est essentielle pour obtenir des résultats financiers solides via la transformation numérique. Ces nouvelles capacités permettront aux clients d’atteindre plus vite la rentabilité et d’obtenir des retours sur investissement accrus », a déclaré Arvind Rao, directeur de la gestion de produits pour les systèmes d’information chez Rockwell Automation. « Nous sommes ravis de franchir encore un nouveau cap dans ce parcours d’innovation conjointe avec PTC et d’être reconnus en tant que leader des capacités modulaires et intégrées couvrant l’IdO industriel, les analyses, le MES et la réalité augmentée. »

« Nous sommes comblés par les capacités d’intégration approfondies de FactoryTalk InnovationSuite, optimisée par PTC, mais surtout par la façon dont nous appliquons la technologie à des cas d’utilisation numérique à forte valeur qui exercent un impact à deux chiffres pour nos clients », a commenté quant à lui Howard Heppelmann, vice-président de division et directeur général des opérations connectées chez PTC. « Nous sommes impatients de poursuivre notre relation stratégique avec Rockwell Automation pour aider nos clients à accélérer et à simplifier leur parcours vers l’entreprise connectée. »

