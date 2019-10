Rockwell Automation : fait l'acquisition de MESTECH Services

La transaction étend l’activité de conseil et d’intégration de systèmes de Rockwell sur le marché en forte croissance de la transformation industrielle

Rockwell Automation a annoncé aujourd’hui avoir procédé à l’acquisition de MESTECH Services, un fournisseur mondial de systèmes d’exécution liés à la fabrication/de solutions de gestion des opérations de fabrication, de conseil en solutions numériques et de services d’intégration de systèmes.

MESTECH est un Intégrateur de systèmes reconnu de Rockwell Automation et possède une vaste expérience de l’utilisation des solutions logicielles de Rockwell dans le domaine des technologies de fabrication. La société propose des services de conseil en technologie, de conception et de déploiement de solutions, un support, la gestion des actifs de l’usine, et des solutions de recrutement pour des applications discrètes, hybrides et de processus dans de nombreux secteurs, notamment les sciences de la vie et l’automobile. Fondée en 2008, MESTECH, a son siège à Pune, en Inde, et des opérations en Allemagne et aux États-Unis.

« L’acquisition de MESTECH étend nos capacités pour développer de manière rentable nos Solutions d’information et nos Services connectés à l’échelle mondiale et accroître la capacité de Rockwell d’aider ses clients à mettre en œuvre des initiatives de transformation numérique », a déclaré Matthew Fordenwalt, vice-président et directeur général de l’activité Systèmes et Solutions de Rockwell Automation. « L’Inde est l’un des marchés à la croissance la plus rapide pour Rockwell et l’empreinte et l’expertise de MESTECH vont nous permettre de mettre en œuvre des solutions plus rapidement, aidant ainsi nos clients à accroître leur connectivité, leur efficacité et leur productivité. Dans le même temps, en rejoignant la famille de Rockwell, MESTECH va pouvoir exploiter les produits et solutions de Rockwell dans les domaines du contrôle, des processus, des solutions d’information de puissance et de l’IdO industriel, avec notamment FactoryTalk Innovation Suite, optimisé par PTC, dont l’objectif est d’aider les clients à développer les meilleures solutions possibles tout en minimisant les risques. »

« Nous sommes ravis de notre avenir avec Rockwell Automation, qui va nous permettre d’aider davantage de clients à rendre plus faciles leurs transformations industrielles et à accélérer leurs délais de production », a confié pour sa part Yatin Sankholkar, directeur général de MESTECH. « Au cours des dix dernières années, MESTECH est devenu l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services d’exécution liés à la fabrication, en mettant l’accent sur le conseil en technologie et la mise en œuvre de logiciels pour la gestion des opérations de fabrication. En unissant nos forces à celles de Rockwell, nous allons pouvoir élargir notre accès au marché et offrir à davantage de clients le bénéfice de notre solide expertise du secteur. »

La transaction ne devrait pas avoir d’incidence majeure sur les résultats financiers de Rockwell pour 2020.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

À propos de MESTECH

MESTECH Services est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des opérations de fabrication (Manufacturing Operations Management, MOM) et de systèmes d’exécution liés à la fabrication (Manufacturing Execution Systems, MES). La société est un Intégrateur de systèmes reconnu de Rockwell Automation et bénéficie d’une vaste expérience dans l’application des solutions logicielles de Rockwell dans les secteurs de l’automobile, de la gestion discrète générale, des sciences de la vie, de l’électronique et des biens de consommation courante. La société a son siège à Pune, en Inde, et des sites en Allemagne et aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mestechservices.com.

