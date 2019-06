Rockwell Automation : ouvre, dans la Silicon Valley, un nouveau centre d'innovation pour véhicules électriques

Le leader de l’information et de l’automatisation industrielles permet aux constructeurs de véhicules électriques de se distinguer en aidant les constructeurs automobiles à lancer et à améliorer leur production de véhicules électriques

Rockwell Automation, fournisseur de solutions et de services de premier plan destinés au secteur de l’automobile, a ouvert aujourd’hui un nouveau Centre d'innovation pour véhicules électriques (VE) au 111 North Market Street à San Jose, en Californie, au sein de son centre de développement de solutions informatiques. Le centre proposera des démonstrations de fabrication en direct, des essais pratiques utilisant une nouvelle technologie et des événements mettant en valeur la collaboration avec des experts du secteur et des partenaires de Rockwell Automation.

En s’appuyant sur la modélisation de la réalité augmentée et virtuelle, le Centre d’innovation VE offre aux sociétés qui démarrent et aux constructeurs établis un environnement propice à l’apprentissage des nouvelles technologies et normes, afin qu’ils puissent commercialiser les véhicules électriques plus rapidement, à moindre risque et à moindre coût.

C’est la combinaison de la technologie de Rockwell Automation avec celle de ses partenaires qui fait l’originalité du centre. Par exemple, FactoryTalk InnovationSuite de Rockwell Automation, optimisé par PTC, est une solution intégrée incomparable qui combine les logiciels de PTC et de Rockwell Automation. De la même manière, Eagle Technologies fournit la machine d’assemblage de batteries et FANUC, les technologies robotiques. Ces deux solutions sont intégrées à la technologie de Rockwell Automation.

Hirata, constructeur de chaînes de montage clés en main, propose une cellule d'assemblage qui illustre l'assemblage et les tests d'unités d'entraînement électriques. Emulate 3D, le logiciel de simulation de Rockwell Automation, permet de prototyper et de tester les machines avant leur construction. teamtechnik effectue des tests fonctionnels pour confirmer les performances avant d'intégrer l'entraînement dans le véhicule électrique.

« Face à la demande croissante des consommateurs du monde entier, les constructeurs de véhicules électriques sont confrontés à des délais de production agressifs », a déclaré John Kacsur, vice-président, Automotive and Tire Industries, chez Rockwell Automation. « Nous avons créé le Centre d'innovation pour véhicules électriques afin d'élargir leurs possibilités et de leur permettre de proposer leurs produits aux consommateurs rapidement et au coût le plus bas possible, tout en fonctionnant plus efficacement.

« C’est une expérience immersive qui aide les clients à développer et à concrétiser The Connected Enterprise (l’entreprise connectée) : notre vision d’une fabrication intelligente qui leur permet de tirer parti des données et d’obtenir des résultats commerciaux positifs », a précisé M. Kacsur. « Avec plus de 4 000 projets de fabrication automobile conçus, installés et mis en service avec succès, Rockwell Automation sait comment aider les fabricants de véhicules électriques à commercialiser plus rapidement et à mieux gérer leurs risques professionnels. »

M. Kacsur a souligné que le centre VE prend en charge les efforts de numérisation non seulement pour les clients de l'automobile et du pneumatique, mais pour tous les secteurs. Les clients sont invités à visiter le centre VE et à rencontrer des experts du secteur.

Selon Bloomberg New Energy Finance, les véhicules électriques devraient, d’ici 2040, représenter 54 % des ventes de véhicules neufs. Les batteries représentent actuellement un tiers du coût d'un véhicule électrique. À mesure que le coût des batteries continuera de baisser, la demande de véhicules électriques augmentera représentant jusqu’à 40 millions de nouvelles batteries VE nécessaires chaque année pour équiper les nouveaux véhicules.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs et le monde plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

