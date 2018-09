Rockwell Automation : ouvre les inscriptions à l’Automation Fair 2018

L’événement annuel présente les toutes dernières innovations en matière d’automatisation et propose des opportunités de formation technique

Les inscriptions pour l’Automation Fair 2018, organisé par Rockwell Automation et les membres de son programme mondial PartnerNetwork, sont à présent ouvertes. La 27e édition de l’Automation Fair annuel aura lieu du 12 au 15 novembre au Pennsylvania Convention Center. L’événement réunit environ 10 000 fabricants et producteurs du monde entier autour des innovations les plus récentes dans l’automatisation, pour participer à une formation, à des forums industriels et des événements de réseautage.

« La prochaine transformation industrielle est déjà là, et satisfaire ses exigences passe par un monde plus intelligent, plus connecté et plus productif », a déclaré Blake Moret, président et PDG de Rockwell Automation. « Rockwell Automation s’engage par conséquent à fournir des solutions innovantes afin d’aider les entreprises à relever leurs défis de production les plus difficiles. L’Automation Fair proposera ainsi une formation complète, des technologies innovantes et des solutions visionnaires pour aider les clients à réaliser le potentiel d’une Entreprise connectée. »

Salon d’exposition de l’Automation Fair

Les 14 et 15 novembre, les participants peuvent découvrir plus de 150 expositions présentant les toutes dernières innovations produits de Rockwell Automation et des membres de son PartnerNetwork pour la fabrication et la production industrielles. L’événement propose plus de 400 heures d’opportunités de formation grâce à des forums, des laboratoires pratiques et des sessions techniques.

Les forums présenteront les meilleures pratiques des clients et leaders sur neuf sujets industriels critiques, notamment la chimie, les boissons et l’alimentation, les sciences de la vie, la manutention des matériaux, l’extraction minière, les fabricants d’équipement d’origine (FEO) et les machines intelligentes, l’électricité et l’énergie, les eaux usées et l’eau, et le développement des effectifs. Les laboratoires pratiques proposeront une formation produit interactive, tandis que les sessions techniques consisteront en conférences sur des cas d’utilisation et des démonstrations d’avant-garde. Aussi bien les laboratoires pratiques que les sessions techniques proposent des pistes concernant le contrôle ; les solutions d’information ; l’infrastructure réseau ; le contrôle de puissance, du mouvement et moteur ; les solutions de processus ; la sûreté et la sécurité ; les services et solutions ; et la visualisation.

Process Solutions User Group (PSUG)

Les 12 et 13 novembre, les clients discuteront et découvriront, dans le cadre du PSUG, les meilleures pratiques, les approches innovantes, et les nouvelles technologies dans l’automatisation des processus. L’événement présentera des discours de dirigeants, 50 sessions techniques instructives et dirigées par les clients, et 10 laboratoires pratiques traitant les sujets actuellement les plus pertinents, dont les stratégies de contrôle, l’optimisation et la sécurité des processus.

Évènement médiatique Automation Perspectives

Les analystes mondiaux des médias et de l’industrie sont invités à participer au forum Automation Perspectives, qui aura lieu le 13 novembre. Les dirigeants de Rockwell Automation et les leaders de l’industrie présenteront la manière dont les organisations mettent en action l’Entreprise connectée afin d’étendre les possibilités humaines, partager les stratégies permettant de gérer les opportunités et relever les défis dans des domaines tels que la cybersécurité et les pénuries d’effectif, et de mettre en lumière les partenariats essentiels, notamment la manière dont Rockwell Automation et PTC innovent ensemble.

Les inscriptions pour participer à l’Automation Fair, au PSUG et Automation Perspectives, sont désormais ouvertes.

À propos du programme PartnerNetwork de Rockwell Automation

Le programme PartnerNetwork de Rockwell Automation offre aux fabricants du monde entier l’accès à un réseau de collaboration d’entreprises mutuellement axées sur le développement, la mise en œuvre et la prise en charge des solutions les plus performantes pour parvenir à l’optimisation à l’échelle de l’usine, améliorer la performance machine et réaliser les objectifs de développement durable.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc (NYSE : ROK), le numéro un mondial en matière d’information et d’automatisation industrielles, rend ses clients plus productifs, et le monde plus durable. Rockwell Automation, qui a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, emploie environ 22 000 personnes au service d’une clientèle répartie dans plus de 80 pays.

