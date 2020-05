Rockwell Automation : publie son Rapport sur la responsabilité d'entreprise 2019 et lance sa nouvelle plateforme de contenu en ligne sur la responsabilité d'entreprise et le développement durable

Le rapport présente des exemples évocateurs de l’impact de l’entreprise à travers les trois piliers de sa stratégie de responsabilité d’entreprise et de développement durable

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), a annoncé aujourd’hui le lancement de son Rapport annuel sur la responsabilité d’entreprise (Corporate Responsibility Report, CRR), soulignant les efforts de la société en 2019. Le CRR reflète l’engagement de Rockwell Automation à placer la responsabilité d’entreprise et le développement durable au cœur de son approche envers les clients, les employés, et les communautés. Leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, Rockwell Automation entend être la référence en matière de responsabilité d’entreprise et de développement durable. Le CRR 2019 souligne les initiatives réussies de la société pour continuer à bâtir un lieu de travail plus inclusif pour les employés ; aider les clients à réduire leurs émissions de carbone et leurs déchets ; et servir de catalyseur pour le progrès au sein des communautés locales.

Conjointement avec la publication du CRR 2019, Rockwell Automation a lancé aujourd’hui une nouvelle plateforme de contenu sur la responsabilité d’entreprise. La plateforme de contenu sur la responsabilité d’entreprise, de Rockwell Automation contiendra de nouveaux exemples et des mises à jour concernant ses progrès en matière de responsabilité d’entreprise tout au long de l’année.

« Depuis notre fondation, il y a plus d’un siècle de cela, nous avons toujours eu pour objectif d’aider nos clients à améliorer leur productivité et le caractère durable de leur développement, et je suis particulièrement fier des progrès détaillés dans notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2019 », s’est réjoui le président et chef de la direction de Rockwell Automation, Blake Moret. « Tandis que nous vivons dans un monde bouleversé par la COVID-19, notre engagement pour la santé et la sécurité de nos employés, de nos clients, et de nos communautés est absolument notre préoccupation principale, et nous restons déterminés dans notre engagement à étendre les possibilités humaines aussi bien à l’intérieur qu’en dehors de l’entreprise. »

Le CRR 2019 de Rockwell Automation présente des exemples illustrant l’impact de l’entreprise à travers les trois piliers de sa stratégie de responsabilité d’entreprise et de développement durable. Parmi les plus notables, figurent :

Des clients durables : En 2019, Rockwell Automation a aidé une organisation à but non lucratif, à lutter contre la malnutrition dans le monde, en créant des processus automatisés ultramodernes qui ont permis à l’organisation de nourrir un nombre beaucoup plus important d’individus. Rien qu’en 2019, l’organisation a connu une augmentation de 20 % de ses capacités de production. En Asie-Pacifique, Rockwell Automation a collaboré avec une société d’énergie renouvelable, au large des côtes de l’Australie, afin d’aider la région à répondre à ses besoins de production d’électricité. Pour y parvenir, Rockwell Automation a installé une nouvelle « plateforme d’énergie hydraulique » qui bascule sur les énergies solaire et éolienne 100 % renouvelables lorsque les conditions le permettent.

Une entreprise durable : En 2019, Rockwell Automation a recyclé ou réutilisé 8 500 t. des 9 900 t. de déchets qu’elle a générés. Par ailleurs, l’organisation a atteint un taux d’accidents du travail, de 0,37 cas pour 100 employés, dépassant ainsi son objectif de 0,40 cas pour l’année. Rockwell Automation a réalisé un score parfait sur l’indice de l’égalité en entreprise, de la Human Rights Campaign, et a été reconnue comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde, par l’Ethisphere Institute.

Des communautés durables : Le total des dons de Rockwell Automation pour 2019 s’est élevé à près de 9 millions USD, concentrés principalement sur l’éducation en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM), les talents et l’équité, ainsi que sur les programmes de secours et de remise en état après sinistres. En plus de leur soutien en nature, les employés de Rockwell Automation ont conseillé 221 équipes mondiales dans le cadre du programme Pour l’inspiration et la reconnaissance de la science et de la technologie (For Inspiration and Recognition of Science & Technology, FIRST), une initiative destinée à inspirer les jeunes pour qu’ils deviennent des leaders des sciences et des technologies. En Amérique du Nord, l’Académie de production avancée (Advanced Manufacturing, AAM) de Rockwell Automation offre des enseignements techniques pour accroître les qualifications des anciens combattants, en vue d’une reconversion réussie après leur départ de l’armée.

« L’approche de Rockwell Automation envers la responsabilité d’entreprise, loin d’être statique, s’adapte constamment pour relever les défis en évolution, auxquels nous sommes confrontés, afin de nous permettre de faire une différence significative et durable dans le monde », a souligné Majo Thurman, le directeur de la division Environnement, santé et sécurité (Environment, Health & Safety, EHS), chez Rockwell Automation. « Dans le cadre de notre approche en évolution, nous analysons et nous fixons de nouveaux objectifs environnementaux, en rafraîchissant et en affinant nos priorités en matière de responsabilité d’entreprise, tout en collaborant avec nos parties prenantes clés pour comprendre où et comment nous pouvons faire la plus grosse différence. »

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique. Grâce au potentiel de la technologie, nous connectons l’imagination des personnes pour étendre ce qui est humainement possible, rendant ainsi le monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation a son siège à Milwaukee, dans le Wisconsin, et emploie environ 23 000 solutionneurs de problèmes au service d’une clientèle répartie dans plus de 100 pays. Pour en savoir plus sur la façon dont nous donnons vie à L’entreprise connectée (The Connected Enterprise), dans les entreprises industrielles, visitez www.rockwellautomation.com.

