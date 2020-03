jejegav - le départ de Van Heel, regardez le cours de bourse depuis le début de l'année et vous avez la réponse. Cherchez pas plus loin.



Le mec est patron depuis 10 ans et se ferait virer du jour au lendemain à cause de l'esclavage dans une usine en Inde ? Franchement, pas crédible. surtout qu'en Inde l'esclavage est juste normal.



Par contre, virer le CEO pour impulser une nouvelle dynamique, ça oui. C’est fortement possible.