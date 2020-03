ROCTOOL: 31 % des BSA émis, soit 1,8 M€ d'augmentation de capital

ROCTOOL

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 3 mars2020- 18h CEST 31 % des BSA émis, soit 1,8M€ d'augmentation de capital Roctool(Euronext Growth- FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, fait un point sur l'exercice des BSA2020, attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires (à hauteur d'un BSA2020par action détenue, soit 3 902 753BSA2020)le 24 janvier 2020. Vendredi 28février, après bourse, 1 217 984 BSA2020 sur les 3 902 753 émis ont été exercésdepuis leur émission le 24 janvier 2020, soit d'ores et déjà 31 % du nombre de BSA2020 émis. Malgré l'instabilité actuelle qui pèse sur les marchés liée au Covid-19, 608 992 actions nouvelles Roctool ont ainsi été émises,représentant une augmentation de capital de 1 826 976 euros (prime d'émission incluse), offrant ainsi des perspectives de développement au Groupe. Ces BSA2020 ayant été exercés avant le 23 mars 2020 (date de fin de la période d'accélération), les 608 992 actions nouvelles émises sont assorties d'un BSA2020/2 par action (voir les détails dans le rappel de l'opération ci-dessous). Rappel de l'opération Chaque actionnaire a reçuun BSA2020 pourchaque action détenue à la clôture le 23 janvier 2020(date d'enregistrement comptable), pour une création de 3 902 753BSA2020. Ces BSA2020 sontcotés sur le marché d'Euronext GrowthParissous le code ISIN FR0013477585, et ontun prix d'exercice de 3,00 euros, avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de deux (2) BSA2020. Les BSA2020 peuventêtre exercés jusqu'au 25 janvier 2021 inclus. Une période d'accélération estprévue, destinée à favoriser l'exercice immédiat des BSA2020. En cas d'exercicede BSA2020dans les 2 mois suivant leur attribution(jusqu'au 23 mars 2020 inclus), chaque actionnaire ayant exercé des BSA2020se verra attribuer gratuitement autant de bons de souscription d'actions, dénommés BSA2020/2, que d'actions nouvelles créées sur exercice des BSA2020. Les BSA2020/2 sontégalement cotés sur le marché d'Euronext GrowthParissous le code ISIN FR0013477593, et ontun prix d'exercice de 4,50 euros avec pour parité d'exercice d'une (1) action nouvelle souscrite pour l'exercice de cinq (5) BSA2020/2. Les BSA2020/2 peuventêtre exercés jusqu'au 23 mars 2025 inclus. Les termes et conditions complets des BSA2020 et des BSA2020/2 sont disponibles sur le site internet de la Société(http://www.roctool.com/company/company-documents). À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de R&Dde Roctoolne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling- LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites,et la technologie Induction Dual Heating- IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur Euronext GrowthParis. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget-du-Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne. Contact presse / Relations investisseurs AelyonAdvisors - Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr



