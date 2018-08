ROCTOOL : hausse de 10% de l'activité au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au cours du premier semestre 2018, Roctool a généré un chiffre d’affaires consolidé de 3,5 millions d'euros, en croissance de +10%. Cette croissance s’appuie sur une forte dynamique des ventes de marchandises, qui s’établissent à 2,3 millions, en croissance de 56% et représentent 65% du chiffre d’affaires total. Les prestations de services, notamment les études d’ingénierie et les services liés à ces nouvelles installations de la technologie Roctool, sont en progression de 28% à 0,8 million.En ligne avec le nouveau modèle, les concessions de licences et redevances sont en retrait de 60% à 0,4 million.Le groupe poursuit son développement international, avec des ventes à l'export représentant 86% du chiffre d'affaires total. L'Asie et l'Amérique du Nord demeurent les principaux leviers de croissance du groupe actuellement." Il est à noter qu'au cours du semestre, nous avons réalisé les premières ventes dans le secteur du packaging/beauté et que le montant du carnet de commandes est également en accélération ", a commenté Mathieu Boulanger, directeur général de Roctool.