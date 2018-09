ROCTOOL : la mise en place du nouveau modèle impacte significativement les résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roctool vient de dévoiler ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a publié un Ebitda de -1,1 million d’euros (contre une perte de 0,3 million d’euros au premier semestre 2017). Le chiffre d’affaires s’établit à 3,5 millions d’euros, en progression de 10% par rapport au 30 juin 2017."Sur le semestre, en dépit de la progression de 10% du chiffre d'affaires, la forte augmentation des charges opérationnelles liées à la mise en place du nouveau modèle impacte significativement le résultat", a commenté Mathieu Boulanger, le directeur général de Roctool.Compte tenu de la marche des affaires au cours du 3ème trimestre 2018 et du décalage dans le temps de certains grands projets, l'évolution des affaires des trois prochains mois sera déterminante quant à l'atteinte d'un chiffre d'affaires comparable au chiffre d'affaires de l'exercice 2017.Par conséquence, la direction reverra les plans pour optimiser le développement de la société et présentera les résultats lors des prochaines réunions avec les analystes et les actionnaires attendues en décembre 2018.