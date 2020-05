ROCTOOL

ROCTOOL obtient un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 M?



11-Mai-2020 / 18:00 CET/CEST

Communiqué de presse Le Bourget-du-Lac, 11 mai 2020 - 18h CEST ROCTOOL obtient un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 M? Roctool (Euronext Growth - FR0010523167 - ALROC), spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, annonce avoir obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 1,8 M?, avec ses partenaires bancaires historiques ainsi qu'une participation directe de BPI France. Ce PGE, s'ajoutant à l'augmentation de capital de 1,9 M? réalisée pendant le 1er trimestre 2020, permet de consolider la structure financière de ROCTOOL, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, et de préparer dans les meilleures conditions la reprise d'activité qui s'amorce d'ores et déjà en Asie et sur certains marchés stratégiques. En parallèle de ce prêt et comme annoncé dans le communiqué du 28 avril dernier ainsi que pendant la présentation des résultats du 29 avril, le Groupe poursuit la mise en ?uvre de son plan de réorganisation avec pour objectifs de réduire ses coûts de fonctionnement dès 2020, et d'atteindre une économie entre 1 et 1,4 M? sur base annuelle dès 2021. Cette réorganisation a un impact non significatif sur l'activité du Groupe et permet d'assurer une croissance pérenne de l'activité. Mathieu Boulanger, Directeur général de Roctool, précise : « Ce renforcement de notre trésorerie est une excellente nouvelle qui va nous permettre de nous concentrer sur nos autres priorités que sont la sécurité de nos équipes, la reprise de l'activité et la poursuite de notre plan de marche dans le cadre du recentrage stratégique lancé en 2019. Avec une structure financière consolidée, le Groupe est confiant et dessine les meilleures options afin de contenir au maximum l'impact de l'épidémie ». À propos de Roctool : www.roctool.com Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de R&D de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HDPlastics(TM) aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT(TM) aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH(TM) pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Alternext de Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan et en Allemagne. Contact / Relations investisseurs Aelyon Advisors - Valentine Boivin +33 1 75 77 54 65 roctool@aelium.fr Fichier PDF dépôt réglementaire



