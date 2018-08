RocTool : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Roctool a annoncé son premier partenariat commercial en Inde avec Varroc Polymers Pvt. Ltd. Ce dernier est un fabricant mondial de pièces automobiles et fournisseur de pièces en polymère pour systèmes de châssis, systèmes d'éclairage extérieur, pièces de groupes motopropulseurs et systèmes électroélectroniques pour les principaux constructeurs automobiles et motos du monde entier. Grâce à ce partenariat, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites pénètre le marché indien pour la première fois.Dans le cadre de ce partenariat, Varroc Polymers aura accès à la technologie de chauffage et de refroidissement de Roctool pour les applications nécessitant une qualité de surface optimale et bénéficiera également d'un soutien pour ses besoins de fabrication."La technologie principale de Roctool utilise le chauffage par induction du moule pour offrir aux constructeurs une amélioration de la qualité ainsi que d'autres avantages de procédé" a précisé la firme française.