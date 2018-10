RocTool : Job Offer - Expert(e) Injection H/F Oct 01, 2018 Read More

Poste et missions :



Intégré(e) à l'équipe Process basée au siège de la société, vous réalisez les essais internes et les essais clients sur la plateforme injection :

Préparation moule et matière(s), montage moule sur presse/démontage

Réglage machine et optimisation paramètres (en process conventionnel + en process Roctool)

Rédaction des rapports d'essai, préparation des échantillons à envoyer au client

Gestion du stock matières, du stock échantillons

Vous accomplissez des interventions de 1er niveau sur des moules d'injection : démontage/remontage pour petite maintenance, nettoyage, changement des composants Roctool.

En fonction des besoins et de votre maîtrise du process d'injection, vous serez également amené(e) à réaliser des mises en service et démarrages des outillages client équipés de la technologie Roctool, y compris la formation des utilisateurs finaux sur les fondamentaux et les « best practices » liés à la technologie Roctool.

Lors des essais et des mises en service, vous êtes critique vis-à-vis de vos propres résultats, savez rebondir sur des solutions pragmatiques à effet immédiat, ou suggérez des options alternatives en mettre en œuvre sur de prochains essais.

En étroite collaboration avec les autres services du site, vous agissez pour la bonne tenue de la plateforme d'essais. Véritable vitrine pour nos clients, vous menez des actions visant à en améliorer sa présentation et son fonctionnement.

Epaulé(e) par les autres équipes internes (Engineering, CAO), vous proposez des modifications ou des évolutions des moules d'essai/de démonstration, vous faites chiffrer les travaux et vous en assurez le suivi de la réalisation chez les outilleurs.

Dans le cadre de l'amélioration continue, vous contribuez à faire évoluer les outils existants. Vous suggérez et mettez en place tout nouvel outil/moyen visant à améliorer le fonctionnement de l'activité Process dans son ensemble, au sein de l'entreprise comme chez le client.

Profil :

De formation supérieure en Plasturgie (Bac+2 à Ingénieur), vous possédez de solides connaissances en process d'injection plastique, méthodologie de réglage machine, propriétés et transformation des matières plastiques. Vous avez également une bonne connaissance technique générale des presses à injecter, des périphériques, et des moules d'injection (conception, aciers…).

Vous justifiez idéalement de 5 années minimum d'expérience dans une fonction similaire, dans le secteur de l'injection plastique obligatoirement.

Vous aimez le contact avec les clients et prenez plaisir à échanger techniquement avec eux.

Vous êtes force de proposition et démontrez une réelle autonomie dans vos fonctions. Rigueur, curiosité, pragmatisme et passion pour la technique sont parmi les qualités qui doivent vous définir.

Un bon niveau d'anglais est requis pour ce poste (clients majoritairement européens et internationaux). La maîtrise de la conduite de plans d'expériences est un plus.

Quelques déplacements sont à prévoir.

Lieu :

Roctool SA, Le Bourget-du-Lac (73) France

Société :



Fondé en 2000, Roctool est un fournisseur de solutions technologiques et de fabrication qui propose des services et systèmes d'ingénierie. Le procédé d'induction Roctool, parfaitement adapté à l'injection et au moulage par compression des plastiques, est disponible dans de nombreuses configurations afin de répondre aux exigences des industriels. L'équipe de recherche et développement de Roctool ne cesse d'adapter ses technologies à de nouveaux matériaux, notamment les métaux. Numéro 1 des technologies de chauffage et refroidissement, Roctool propose aujourd'hui le HD Plastics™ aux mouleurs de plastiques, la technologie Light Induction Tooling - LIT™ aux fournisseurs de pièces en composites et la technologie Induction Dual Heating - IDH™ pour des solutions de moulage complètes. Les procédés développés par Roctool sont utilisés en production par des marques de premier plan, dans des secteurs innovants comme l'automobile, l'aérospatiale ou encore les produits et l'électronique grand public. Ils offrent de nombreux avantages, notamment des temps de cycle réduits, une excellente qualité de surface, un gain de poids et de performances, ce qui permet aux industriels de réduire le coût global des pièces réalisées. Roctool est coté sur le marché Euronext Growth à Paris. Son siège et son centre de R&D sont situés au Bourget du Lac (France). Roctool possède aussi des bureaux et des plateformes en Amérique du Nord, au Japon, à Taïwan, en Allemagne et en Chine.

Envoyer CV et lettre de motivation à : recruit@roctool.com



Pour plus d'informations, visitez : www.roctool.com