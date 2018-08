Roctool : hausse de 10% du chiffre d'affaires semestriel

07/08/2018 | 09:49

Roctool, entreprise spécialisée dans les technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a fait état hier soir d'une hausse de 10% de son chiffre d'affaires réalisé au titre du premier semestre de l'année.



Celui-ci est en effet passé de 3,2 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année 2017 à 3,5 millions d'euros pour la même période en 2018. Cette croissance s'appuie notamment sur une forte dynamique des ventes de marchandises (+56%).





