Roctool : inauguration d'une plateforme en Chine

Roctool annonce l'inauguration le 26 octobre dernier de sa plateforme de développement, support clients et démonstration à Shanghai, en présence de plus de cent personnes, dont certains partenaires (KraussMaffei, Sabic, Flex et Moretto), clients et prospects.



Au cours de cette journée, trois ateliers ont notamment été animés par l'équipe Roctool Chine, dont une démonstration de la technologie Roctool pour l'injection plastique sur une nouvelle presse à injecter de 600t Krauss Maffei.



Après l'ouverture de la filiale à Shanghai en 2017, cette inauguration permet à Roctool d'étendre sa présence en Asie où il continue d'investir pour soutenir les installations des clients existants et accélérer la commercialisation de sa technologie en Chine.



