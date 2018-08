Roctool : partenariat commercial en Inde avec Varroc

21/08/2018 | 08:05

Roctool annonce son premier partenariat commercial en Inde avec Varroc Group, à la fois l'un des plus grands fabricants indiens de composants automobiles et le sixième fournisseur mondial d'éclairage automobile.



Dans le cadre de ce partenariat, Varroc Polymers aura accès à la technologie de chauffage et de refroidissement de Roctool pour les applications nécessitant une qualité de surface optimale et bénéficiera également d'un soutien pour ses besoins de fabrication.



Ainsi, Roctool pénètre la première fois sur le marché indien des véhicules de tourisme, dont la croissance s'est distinguée parmi les plus importants des principaux marchés mondiaux en 2017 (plus de 9% de croissance des ventes pour 2,98 millions d'unités).



