Rogers Communications : Discours de Joe Natale AGA 2020

PRIORITÉ AU TEXTE PRONONCÉ Discours de Joe Natale aux actionnaires assemblée générale annuelle de Rogers Le 22 avril 2020 Bonjour et merci, Edward. Tout d'abord, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent que j'espère que vous et vos proches êtes en santé et en sécurité. Normalement, lors d'une assemblée générale annuelle, je prendrais ce moment pour parler des changements proactifs apportés l'année dernière par votre entreprise, comme le lancement des forfaits de données illimitées, et de l'enthousiasme avec lequel les Canadiens les ont adoptés. Je vous ferais part de nos feuilles de route pour les technologies de prochaine génération ou des rachats d'actions que nous avons effectués. Bien que ces points typiques soient importants, et ils redeviendront au centre de nos discussions à un moment ultérieur, j'aimerais mettre l'accent aujourd'hui sur la raison d'être de Rogers. Nous avons tous été touchés par cette pandémie et nous savons qu'elle affectera profondément l'économie canadienne ainsi que tous les gens sur la planète. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à apporter notre aide. C'est aussi pourquoi, en cette période d'incertitude, notre engagement envers nos clients et notre pays demeure inébranlable. Comme l'ensemble de notre équipe, de notre conseil d'administration et de la famille Rogers, je me sens privilégié de faire partie de cette industrie alors que nous traversons l'une des plus grandes menaces à la santé publique depuis des générations. En effet, nos réseaux sont des bouées sauvetage qui permettent à chacun d'entre nous de garder le contact en ces temps particulièrement difficiles. Et maintenant plus que jamais, nous comprenons tous réellement à quel point il est important pour les Canadiens de rester connectés. Dès le début de cette crise, nous avons établi deux priorités : veiller à la santé et à la sécurité de nos clients et des membres de notre équipe; et permettre aux Canadiens de rester connectés aux services qui les aident, maintenant plus que jamais, à garder le contact avec leurs proches, à apprendre et à travailler de la maison, et à demeurer informés et divertis. Je suis très fier des 25 000 membres de l'équipe Rogers ainsi que de leur dévouement sans bornes envers nos clients et les uns envers les autres. J'aimerais aussi remercier tous les travailleurs essentiels qui sont en première ligne chaque jour pour nous soutenir. J'offre un merci tout spécial aux professionnels de la santé et aux premiers intervenants qui travaillent sans relâche pour assurer notre santé et notre sécurité. Depuis 60 ans, nos réseaux contribuent à faire avancer notre pays et à soutenir les gens, les communautés et les entreprises d'un océan à l'autre. Et cela ne changera pas! Nous avons investi pendant six décennies afin d'être prêts à faire face à de tels imprévus. Nous voulons que nos clients, nos employés, nos partenaires gouvernementaux, nos communautés et nos compatriotes sachent que nous sommes là pour eux. Nous sommes fiers de la capacité et de la fiabilité de calibre mondial que leur offrent nos réseaux. Cette pandémie affectera nos résultats financiers à court terme; il s'agit d'une réalité pour la plupart des entreprises. Cependant, les circonstances actuelles n'ébranlent ni les fondations de notre entreprise, ni notre croissance durable à long terme, ni les perspectives à long terme de notre pays. Nos investissements au Canada ont toujours été faits en mettant l'accent sur le long terme. Par conséquent, nous avons bâti une entreprise financièrement solide qui nous permet de nous adapter, de prendre les bonnes décisions et de naviguer à travers la volatilité économique à venir, tout en restant à l'affût des investissements à long terme qui seront critiques pour les prochaines années. Notre entreprise et notre industrie ont fait des investissements pour stimuler l'innovation et pour développer les meilleurs réseaux au monde. De son côté, Rogers a investi 60 milliards de dollars dans ses réseaux au cours des 35 dernières années. Nos investissements ont propulsé le Canada dans la révolution amenée par les services sans-fil et Internet, d'abord avec le premier appel sur réseau mobile en 1985, puis avec des vitesses de 1 Go offertes dans toute notre zone de couverture pour l'Internet résidentiel, sans oublier l'arrivée de la Télé Élan, du centre Élan WiFi et du système de domotique. Et récemment, nous avons été les premiers à déployer la 5G. Nous sommes fiers et reconnaissants de pouvoir compter sur : 60 ans d'investissements dans la radio et l'information;

50 ans d'investissements dans la télévision par câble;

35 ans d'investissements dans les services sans-fil;

sans-fil; 25 ans à proposer des services Internet résidentiel et pour affaires; et

20 ans à offrir une fantastique expérience pour les amateurs de sports avec Sportsnet. Alors que les Canadiens restent à la maison pour freiner la COVID-19, nos investissements dans les services à large bande ont permis de grandement faciliter la vie de nos compatriotes. Nos réseaux offrent une performance solide. Et on compte sur eux plus que jamais auparavant. Pendant la journée, l'utilisation moyenne liée à l'Internet résidentiel est en hausse de plus de 50 %. Pour mettre cette statistique en contexte, nous avons atteint en quelques semaines une croissance équivalente à celle que nous aurions normalement connue sur une période de deux ans. Nous avons réussi à ajouter de la capacité et à gérer notre réseau de manière à répondre à ces besoins en rapide évolution. La capacité de notre industrie à offrir aux Canadiens une performance qui répond au volume et à la vitesse nécessaires durant cette crise souligne l'importance pour notre pays d'investir dans des installations de façon constante et à long terme, aujourd'hui comme demain. Nous aidons les Canadiens à rester unis pendant cette période difficile, et nous continuerons à le faire après avoir surmonté cette épreuve. Lorsque nous envisageons l'avenir, nous savons ce qui doit être fait pour nous, comme Canadiens, pour notre résilience, pour notre force et pour notre capacité à rester connectés. Cela signifie d'investir dans des secteurs prometteurs comme la 5G et l'Internet des objets. Cela signifie de faire progresser la Maison connectée et de passer à la prochaine étape dans notre feuille de route technologique. Cela signifie de continuer à investir et à développer nos réseaux pour que les prochaines générations de Canadiens puissent prospérer et s'épanouir. Cela signifie de proposer des analyses et du contenu novateur et intéressant aux amateurs de sports par l'entremise de nos actifs médias. Et ultimement, cela signifie de jouer un rôle clé en stimulant l'économie numérique et la prospérité future de notre nation. Si nous voulons aider les Canadiens à relancer notre économie et conserver notre place sur la scène internationale, nous devons absolument continuer à investir dans des réseaux et des technologies de prochaine génération et profiter de l'avantage concurrentiel qu'ils nous apportent. Nous possédons certains des meilleurs réseaux dans le monde et votre entreprise s'engage à conserver sa position de chef de file pour les générations à venir. Tous ensemble pour aider les Canadiens à rester connectés Grâce à notre approche fondée sur les investissements continus, ainsi que sur une culture axée sur la collaboration et l'innovation, nous avons pu rapidement adapter nos activités pour répondre aux besoins changeants des clients. En seulement quelques semaines, et faisant preuve d'un esprit d'équipe et d'une détermination incroyables, les membres de nos équipes ont redoublé d'efforts pour surmonter les défis et ainsi repenser et réinventer les façons dont nous servons nos clients dans ce nouveau contexte. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Nous avons mis sur pied des solutions pour que nos clients puissent activer eux-mêmes leurs services Télé, Internet et de Téléphonie résidentielle de façon sécuritaire et sans sortir de la maison. Nos techniciens peuvent donc rester à l'extérieur du domicile et communiquer par vidéo directement avec les clients au moyen d'une application. Nous avons apporté ce changement opérationnel en quelques semaines seulement. Au cours du dernier mois, nous avons rapidement fourni des milliers de trousses technologiques nos 7 000 conseillers du service à la clientèle au pays pour qu'ils puissent servir nos clients sans devoir se rendre au bureau. Nos équipes de vente au détail s'assurent qu'un petit nombre de magasins essentiels demeurent ouverts durant cette période pour soutenir d'autres travailleurs essentiels et fournisseurs de soins de santé. Quitte à travailler de leur sous-sol ou de leur salon, les membres de nos équipes des médias font tout en leur pouvoir pour continuer à informer et à divertir les Canadiens partout au pays; ils savent que leurs compatriotes comptent sur eux pour les tenir au courant de ce qui passe dans le monde, surtout à un moment aussi crucial. Nos ingénieurs et nos techniciens visitent les quartiers et les entreprises chaque jour pour s'assurer que les Canadiens peuvent utiliser les services essentiels dont ils ont besoin. Pour reconnaître ce travail primordial, nous avons mis en place un programme de prime salariale pour nos collègues qui offrent des services indispensables et de premier plan au public durant cette période. Nous les remercions de leur dévouement et de leur engagement envers nos clients, et les uns envers les autres. Qu'elles travaillent de la maison ou au sein de la communauté, nos équipes sont une source de fierté et d'inspiration incroyable. Merci! Faire ce qui est juste pour nos clients, nos partenaires gouvernementaux et nos communautés De la même façon dont nous comptons sur nos employés de première ligne, nous sommes bien conscients que nos clients comptent sur nous. Un récent sondage révélait que les Canadiens nous placent au même titre que d'autres services essentiels, comme les pharmacies, quant à leur confiance en notre capacité à faire face à cette pandémie. Nos clients demeurent au cœur de tout ce que nous faisons. Par l'entremise de notre programme Ensemble vers l'avenir, nous avons pris des mesures pour les soutenir pendant cette période difficile. Nous avons entre autres annulé les frais d'itinérance et retiré les limites d'utilisation de données pour l'Internet résidentiel. Nous offrons aussi gratuitement une gamme de chaînes en rotation et nous collaborons avec les clients qui éprouvent des difficultés financières pour qu'ils conservent leurs services et restent connectés. Nous savons que tous les ordres de gouvernement du pays travaillent fort pour protéger les Canadiens et nous sommes fiers de travailler à leurs côtés en tant que partenaires de confiance. Cette crise nous touche tous, mais elle a des conséquences encore plus grandes sur les personnes les plus vulnérables de nos communautés. Récemment, nous avons annoncé une collaboration avec le gouvernement de l'Ontario, Apple et des conseils scolaires locaux pour offrir gratuitement des tablettes iPad assorties de forfaits de données afin d'aider les élèves dans le besoin qui n'ont pas les outils leur permettant de profiter de l'apprentissage en ligne. Nous avons lancé trois partenariats nationaux pour nous attaquer aux répercussions additionnelles causées par la COVID-19. Nous avons offert un million de repas à Banques alimentaires Canada et nous sensibilisons la population quant à l'urgence de regarnir les réserves de denrées alimentaires. Nous travaillons avec Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour que les jeunes les plus vulnérables puissent garder le contact avec leur mentor. Finalement, nous nous sommes associés à Hébergement femmes Canada pour mettre nos plateformes médias à profit dans le but d'informer les femmes et les familles sur l'aide qui leur est offerte pendant cette période éprouvante. Plusieurs gouvernements et organismes communautaires comptent sur la performance et la stabilité de nos réseaux, et nous sommes fiers de les appuyer. Ensemble vers l'avenir Avec un aussi grand nombre de personnes affectées par la COVID-19, les entreprises tentent de faire ce qui est juste pour leurs employés, leurs communautés, leurs clients et leurs actionnaires; bref, d'adhérer au vrai sens de la responsabilité d'entreprise. Nous savons que les Canadiens veulent que les entreprises qu'ils soutiennent et dans lesquelles ils investissent prennent des mesures concrètes pour protéger l'environnement et défendre des causes sociales, et ce, avec le même sérieux que lorsqu'il s'agit de réaliser des profits. Désormais, les entreprises doivent répondre à des normes de responsabilité plus élevées que jamais. Nous devons offrir une réponse commune qui correspond à l'ampleur des conséquences de cette pandémie. Une réponse qui aidera à remettre notre pays sur la voie de la reconstruction. Comme Canadiens, nous avons la chance de pouvoir compter sur la détermination et la force collectives de 37 millions de fiers citoyens qui démontrent leur force de caractère, dans les bons moments comme dans les périodes difficiles, depuis plus de 153 ans. C'est un chemin que nous devons parcourir tous unis. Parce qu'aucune industrie ni aucun dirigeant n'a le monopole des bonnes idées. Et qu'aucun d'entre nous ne peut se permettre de ne pas agir. Si nous voulons traverser cette crise, nous devons travailler ensemble pour nous assurer que notre nation dispose de toutes les chances de réussir et de profiter d'un avenir prospère et fructueux. Pour surmonter cette épreuve, nous ne devons pas uniquement nous en remettre aux représentants de la santé publique et du gouvernement. C'est notre devoir à tous, entreprises et citoyens, de mettre à profit tout notre potentiel - nos talents, nos ressources, notre technologie et nos compétences - pour entreprendre le parcours vers une reprise économique. C'est uniquement ensembleque nous pourrons aller de l'avant. Vous pouvez compter sur notre engagement à collaborer avec le gouvernement, les groupes communautaires, nos pairs de l'industrie et les autres dirigeants d'entreprise pour que, comme nation, nous puissions nous relever et nous reconstruire. Merci. La Sté Rogers Communications Inc. a publié ce contenu, le 22 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

