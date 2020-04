Rogers Communications : Le président et chef de la direction de Rogers Communications adresse une lettre ouverte aux actionnaires et aux clients

Ensemble vers l'avenir : notre engagement envers le Canada est inébranlable

TORONTO - (22 avril 2020) - Aujourd'hui, Rogers Communications Inc. a publié une lettre ouverte adressée à ses actionnaires et clients dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La version intégrale de la lettre de Joe Natale, président et chef de la direction, suit.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie, des sports et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com.

Pour plus d'information : media@rci.rogers.com, 647‑747‑5118