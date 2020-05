Accueil Zone bourse > Actions > Toronto Stock Exchange > Rogers Sugar Inc. RSI CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. (RSI) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Toronto Stock Exchange - 05/05 22:00:00 4.79 CAD +3.23% 23:15 ROGERS SUGAR : États financiers Q2 2020 PU 23:15 ROGERS SUGAR : Q2 2020 Rapport PU 23:10 ROGERS SUGAR : déclare un dividende aux actionnaires PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Rogers Sugar : États financiers Q2 2020 0 05/05/2020 | 23:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires États financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de ROGERS SUGAR INC. Trimestres et semestres clos le 28 mars 2020 et le 30 mars 2019 (aucun audit ni examen des présents n'a été réalisé par les auditeurs externes indépendants de la Société) ROGERS SUGAR INC. (non audité) États intermédiaires consolidés résumés du résultat net et du résultat global (en milliers de dollars, sauf les montants par action) Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les États intermédiaires consolidés résumés du 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars résultat net 2020 2019 2020 2019 Produits (note 17) 199 126 $ 189 250 $ 408 442 $ 395 272 $ Coût des ventes 179 736 161 038 350 006 332 511 Marge brute 19 390 28 212 58 436 62 761 Charges administratives et de vente 8 460 8 271 16 730 16 066 Frais de distribution 4 872 4 546 8 897 8 318 13 332 12 817 25 627 24 384 Résultat des activités d'exploitation 6 058 15 395 32 809 38 377 Produits financiers (note 5) (65) (94) (131) (192) Charges financières (note 5) 4 569 4 451 9 516 9 191 Charges financières nettes (note 5) 4 504 4 357 9 385 8 999 Bénéfice avant impôt sur le résultat 1 554 11,038 23 424 29 378 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 2 874 8 304 Exigible 1 453 7 713 Différé (2 285) 1 574 (1 809) 243 589 3 027 6 495 7 956 Bénéfice net 965 $ 8 011 $ 16 929 $ 21 422 $ Bénéfice net par action (note 12) 0,01 $ 0,16 $ De base 0,08 $ 0,20 $ Dilué 0,01 $ 0,08 $ 0,16 $ 0,20 $ Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les États intermédiaires consolidés résumés du 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars résultat global 2020 2019 2020 2019 Bénéfice net 965 $ 8 011 $ 16 929 $ 21 422 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui pourraient être reclassés par la suite dans le résultat net (7 022) (6 447) Couvertures de flux de trésorerie (note 7) (282) (2 631) Impôt relatif aux autres éléments du 1 817 1 668 résultat global (note 7) 75 697 Écarts de conversion 1 315 (385) 1 068 591 (3 890) (592) (3 711) (1 343) Bénéfice net et résultat global pour la période (2 925) $ 7 419 $ 13 218 $ 20 079 $ Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante. ROGERS SUGAR INC. (non audité) États intermédiaires consolidés résumés de la situation financière (en milliers de dollars) 28 mars 28 septembre 30 mars 2020 2019 2019 Actifs Actifs courants 1 402 $ Trésorerie 284 $ 7 301 $ Clients et autres débiteurs 89 889 85 823 81 402 Stocks (note 6) 134 133 182 359 150 530 Charges payées d'avance 7 970 4 162 8 253 Impôt sur le résultat à recevoir 522 1 977 1 185 Instruments financiers dérivés (note 7) - 931 1 213 Total des actifs courants 233 916 275 536 249 884 Actifs non courants 223 606 Immobilisations corporelles 220 408 213 264 Actifs au titre de droits d'utilisation (note 3) 19 700 - - Immobilisations incorporelles 33 727 35 444 37 195 Autres actifs 845 928 886 Actifs d'impôt différé 22 584 19 684 13 578 Instruments financiers dérivés (note 7) - 21 15 Goodwill 283 007 283 007 333 007 Total des actifs non courants 583 469 559 492 597 945 Total des actifs 817 385 $ 835 028 $ 847 829 $ Passifs et capitaux propres Passifs courants 2 110 $ Découvert bancaire 8 325 $ - $ Facilité de crédit renouvelable (note 8) 36 000 17 000 48 000 Fournisseurs et autres créditeurs 66 832 117 735 61 501 Provisions 304 878 1 005 Obligations locatives (note 9) 3 020 139 50 Instruments financiers dérivés (note 7) 3 758 615 1 600 Total des passifs courants 112 024 144 692 112 156 Passifs non courants 165 000 Facilité de crédit renouvelable (note 8) 160 000 160 000 Avantages du personnel 52 662 51 810 31 829 Provisions 819 819 1 174 Instruments financiers dérivés (note 7) 9 721 4 677 3 145 Obligations locatives (note 9) 16 403 742 892 Débentures convertibles subordonnées non garanties (note 10) 144 902 144 230 143 320 Passifs d'impôt différé 42 068 42 626 44 393 Total des passifs non courants 431 575 404 904 384 753 Total des passifs 543 599 $ 549 596 $ 496 909 $ Capitaux propres 99 469 Capital social (note 11) 100 522 100 639 Surplus d'apport 300 711 300 626 300 534 Composante capitaux propres des débentures convertibles 5 085 5 085 5 085 subordonnées non garanties (note 10) Déficit (116 621) (109 654) (60 651) Cumul des autres éléments du résultat global (14 858) (11 147) 5 313 Total des capitaux propres 273 786 285 432 350 920 Total des passifs et des capitaux propres 817 385 $ 835 028 $ 847 829 $ Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante. ROGERS SUGAR INC. (non audité) États intermédiaires consolidés résumés des variations des capitaux propres (en milliers de dollars, sauf les nombres d'actions) Pour le semestre clos le 28 mars 2020 Cumul du profit Cumul du profit Composante latent sur (de la perte) sur Nombre Actions Surplus capitaux propres les régimes les couvertures Cumul des débentures d'avantages de flux des écarts d'actions ordinaires d'apport convertibles du personnel de trésorerie de conversion Déficit Total $ $ $ $ $ $ $ $ Solde au 28 septembre 2019 104 885 464 100 522 300 626 5 085 (8 638) (3 248) 739 (109 654) 285 432 Bénéfice net pour la période - - - - - - - 16 929 16 929 Dividendes (note 11) - - - - - - - (18 743) (18 743) Rachat et annulation d'actions (note 11) (1 359 324) (1 303) - - - - - (5 153) (6 456) Rémunération fondée sur - - 85 - - - - - 85 des actions (note 13) Conversion de débentures convertibles 28 853 250 - - - - - - 250 en actions ordinaires (notes 10 et 11) Couvertures de flux de trésorerie, après - - - - - (4 779) - - (4 779) impôt (note 7) Écarts de conversion - - - - - - 1 068 - 1 068 Solde au 28 mars 2020 103 554 993 99 469 300 711 5 085 (8 638) (8 027) 1 807 (116 621) 273 786 Pour le semestre clos le 30 mars 2019 Composante Cumul du profit Cumul du profit latent sur (de la perte) sur capitaux propres les régimes les couvertures Cumul Nombre Actions Surplus des débentures d'avantages de flux des écarts d'actions ordinaires d'apport convertibles du personnel de trésorerie de conversion Déficit Total $ $ $ $ $ $ $ $ Solde au 29 septembre 2018 105 008 070 100 639 300 436 5 085 6 070 272 314 (63 171) 349 645 Bénéfice net pour la période - - - - - - - 21 422 21 422 Dividendes (note 11) - - - - - - (18 902) (18 902) Rémunération fondée sur des actions (note 13) - - 98 - - - - - 98 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt (note 7) - - - - - (1 934) - - (1 934) Écarts de conversion - - - - - - 591 - 591 Solde au 30 mars 2019 105 008 070 100 639 300 534 5 085 6 070 (1 662) 905 (60 651) 350 920 Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante. ROGERS SUGAR INC. (non audité) Tableaux intermédiaires consolidés résumés des flux de trésorerie (en milliers de dollars) Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 965 $ 16 929 $ Bénéfice net 8 011 $ 21 422 $ Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles et des 4 918 9 688 actifs au titre de droits d'utilisation (note 4) 3 835 7 674 Amortissement des immobilisations incorporelles 954 1 906 (note 4) 943 1 885 Variation de la juste valeur des instruments financiers 3 308 2 822 dérivés comprise dans le coût des ventes (2 924) 2 595 Charge d'impôt sur le résultat 589 3 027 6 495 7 956 Cotisations aux régimes de retraite (2 471) (2 488) (4 459) (4 201) Charge de retraite 3 060 2 646 5 311 4 536 Charges financières nettes (note 5) 4 504 4 357 9 385 8 999 Rémunération fondée sur des actions réglée en titres 41 85 de capitaux propres (note 13) 47 98 Rémunération fondée sur des actions réglée en (6) (9) trésorerie (note 13) 61 110 Profit résultant de la disposition d'immobilisations - (6) corporelles - (16) Autres - 1 - 5 Variations des éléments suivants : 15 862 17 516 48 147 51 063 (140) (3 981) Clients et autres débiteurs (1 059) 377 Stocks 32 941 22 641 48 531 29 043 Charges payées d'avance (3 878) (4 824) (3 807) (2 947) Fournisseurs et autres créditeurs (29 598) (24 785) (52 521) (54 162) Provisions (298) - (574) (26) (973) (8 027) (12 352) (27 715) Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation 14 889 9 489 35 795 23 348 Intérêts payés (5 802) (2 051) (8 252) (7 998) Impôt sur le résultat payé (2 488) (5 142) (6 834) (12 061) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 6 599 2 296 20 709 3 289 Flux de trésorerie liés aux activités de financement (9 423) (18 863) Dividendes payés (note 11) (9 451) (18 902) Augmentation (diminution) du découvert bancaire 556 (229) (6 215) (5 469) Augmentation de la facilité de crédit renouvelable (note 8) 13 000 14 000 24 000 36 000 Paiement de frais de financement - - (16) - Paiement au titre des obligations locatives (note 9) (1 034) - (2 063) - Rachat et annulation d'actions (note 11) (5 393) - (6 456) - (Sorties) entrées de trésorerie liées aux activités de (2 294) (9 613) financement 4 320 11 629 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Entrées d'immobilisations corporelles, après déduction du (6 062) (10 411) produit de la disposition (6 660) (9 886) Entrées d'immobilisations incorporelles - - - (2) Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement (6 062) (6 660) (10 411) (9 888) Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie 552 (149) 433 170 (Diminution) augmentation nette de la trésorerie (1 205) (193) 1 118 5 200 Trésorerie à l'ouverture de la période 2 607 7 494 284 2 101 Trésorerie à la clôture de la période 1 402 $ 7 301 $ 1 402 $ 7 301 $ Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 14) Les notes afférentes aux présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités en font partie intégrante. ROGERS SUGAR INC. 1 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) Entité présentant l'information financière

Rogers Sugar Inc. (« Rogers » ou la « Société ») est une société domiciliée au Canada constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions . Le siège social de Rogers est situé au 123, rue Rogers à Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 3V2. Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de Rogers pour les trimestres et les semestres clos le 28 mars 2020 et le 30 mars 2019 comprennent les comptes de Rogers et des filiales qu'elle contrôle directement et indirectement, soit Lantic Inc. (« Lantic ») et The Maple Treat Corporation (« TMTC ») (collectivement, la « Société »). Les activités principales de la Société consistent à raffiner, à empaqueter et à commercialiser le sucre et les produits de l'érable. Mode de présentation et déclaration de conformité Déclaration de conformité

Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire , selon les méthodes comptables appliquées par la Société dans ses plus récents états financiers consolidés annuels audités, sauf pour ce qui est de l'adoption de l'IFRS 16, de l'IFRIC 23 et des Améliorations annuelles des IFRS - Cycle 2015-2017 , comme il est décrit à la note 3 b). Certaines informations, particulièrement celles par voie de notes afférentes, qui sont normalement comprises dans les états financiers consolidés annuels audités préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ont été omises ou résumées. Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités ne comprennent donc pas toute l'information requise pour les états financiers consolidés annuels et, par conséquent, ils doivent être lus à la lumière des états financiers consolidés annuels audités et des notes afférentes établis pour l'exercice clos le 28 septembre 2019. Aucun audit ni examen des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités trimestriels n'a été réalisé par les auditeurs externes de la Société et le conseil d'administration en a autorisé la publication le 5 mai 2020. Base d'évaluation

Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités ont été établis au coût historique, sauf pour ce qui est des éléments significatifs suivants des états consolidés résumés non audités de la situation financière : les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur; la rémunération fondée sur des actions réglée en titres de capitaux propres, les droits à l'appréciation d'actions réglés en trésorerie et les unités d'actions liées à la performance réglées en trésorerie sont évalués à la juste valeur; le passif au titre des prestations définies est comptabilisé comme étant le montant total net de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies, diminué du total de la juste valeur des actifs des régimes et des coûts des services passés non comptabilisés; ROGERS SUGAR INC. 2 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) Mode de présentation et déclaration de conformité (suite) Base d'évaluation (suite) les actifs acquis et les passifs repris dans le cadre de regroupements d'entreprises sont évalués à la juste valeur à la date d'acquisition, déduction faite de toute perte de valeur subséquente, le cas échéant. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Les présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités sont présentés en dollars canadiens, le dollar canadien étant la monnaie fonctionnelle de la Société. Toutes les informations financières présentées en dollars canadiens ont été arrondies au millier de dollars près, sauf indication contraire et pour les montants par action. Utilisation d'estimations et recours au jugement

L'établissement des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités exige que la direction ait recours à son jugement, fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent sur l'application des méthodes comptables et sur la valeur comptable des actifs et des passifs, sur les informations relatives aux actifs et aux passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur la valeur comptable des produits et des charges de l'exercice en question.

Dans le cadre de l'établissement des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités, les jugements importants posés par la direction dans l'application des méthodes comptables de la Société ainsi que les principales sources d'estimation relative à l'incertitude sont les mêmes que ceux appliqués et décrits dans les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 28 septembre 2019.

La nouvelle maladie à coronavirus (la « COVID-19 ») n'a pas eu d'incidence importante sur les estimations et les jugements. Principales méthodes comptables Méthode de consolidation Filiales

Les états financiers consolidés comprennent la Société et la filiale qu'elle contrôle, à savoir Lantic Inc. (« Lantic ») et ses filiales, soit TMTC et Highland Sugarworks Inc. (« Highland ») (les deux dernières sociétés ci-après collectivement désignées par « TMTC »). Le contrôle existe lorsque la Société est exposée ou qu'elle a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité émettrice et qu'elle a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'elle détient sur celle-ci. Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à compter de la date de prise de contrôle, jusqu'à la date de la perte de ce contrôle. Les conventions comptables des filiales ont été harmonisées avec celles de la Société. ROGERS SUGAR INC. 3 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 3. Principales méthodes comptables (suite) Méthode de consolidation (suite) Filiales (suite)

Les soldes et les transactions intersociétés, ainsi que les profits et pertes latents qui découlent de transactions intersociétés, sont éliminés aux fins de l'établissement des états financiers consolidés. Nouvelles normes et interprétations adoptées

Les principales méthodes comptables présentées dans les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l'exercice clos le 28 septembre 2019 ont été appliquées uniformément lors de l'établissement des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités, sauf pour ce qui suit. IFRS 16, Contrats de location

Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié l'IFRS 16, Contrats de location . Cette nouvelle norme s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019.

La Société a adopté l'IFRS 16 en date du 29 septembre 2019 (date de l'application initiale de la norme) au moyen d'une application rétrospective modifiée. Par conséquent, les chiffres comparatifs en date du 28 septembre 2019 et pour l'exercice clos à cette date et ceux en date du 30 mars 2019 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date n'ont pas été retraités et leur présentation se fait donc encore aux termes de l'IAS 17 et de l'IFRIC 4.

La Société a choisi d'utiliser à la date de l'application initiale de la norme la mesure de simplification qui prévoit une exception quant au maintien de l'évaluation effectuée antérieurement aux termes de l'IAS 17 et de l'IFRIC 4 qui a permis d'identifier les transactions qui constituent des contrats de location. La Société a appliqué la définition d'un contrat de location établie aux termes de l'IFRS 16 aux contrats qu'elle a conclus ou modifiés depuis le 29 septembre 2019.

Lors de la transition, la Société a utilisé les mesures de simplification suivantes au moment d'appliquer l'IFRS 16 aux contrats de location qui avaient été classés antérieurement en tant que contrats de location simple aux termes de l'IAS 17. Au lieu d'effectuer un test de dépréciation, la Société s'est appuyée sur l'évaluation qu'elle a faite de sa provision pour les contrats de location déficitaires aux termes de l'IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels . La Société a ajusté les actifs au titre des droits d'utilisation à la date d'application initiale du montant comptabilisé dans l'état consolidé de la situation financière au titre de sa provision pour les contrats de location déficitaires immédiatement avant la date d'application initiale.

. La Société a ajusté les actifs au titre des droits d'utilisation à la date d'application initiale du montant comptabilisé dans l'état consolidé de la situation financière au titre de sa provision pour les contrats de location déficitaires immédiatement avant la date d'application initiale. La Société a comptabilisé les contrats de location qui expireront à l'intérieur des 12 mois suivant la date de l'application initiale comme s'il s'agissait de contrats de location à court terme. ROGERS SUGAR INC. 4 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 3. Principales méthodes comptables (suite) Nouvelles normes et interprétations adoptées (suite) IFRS 16, Contrats de location (suite) La Société a utilisé des connaissances acquises a posteriori pour déterminer la durée d'un contrat de location à la date d'application initiale. La Société a procédé à l'application rétrospective modifiée, sans retraitement de la période comparative, selon laquelle l'actif au titre du droit d'utilisation est évalué à un montant équivalent à l'obligation locative. Ainsi, au 29 septembre 2019, la Société a comptabilisé des actifs au titre de droits d'utilisation de 11,0 millions de dollars et des obligations locatives de 11,0 millions de dollars. Au moment d'évaluer les obligations locatives, la Société a calculé la valeur actualisée des paiements de loyers futurs à l'aide de son taux d'emprunt marginal en vigueur au 29 septembre 2019, soit 4,40 %. Au cours du semestre clos le 28 mars 2020, la Société a comptabilisé une somme additionnelle de 9,2 millions de dollars relativement aux actifs au titre de droits d'utilisation et aux obligations locatives, un amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 1,6 million de dollars et un accroissement des intérêts de 0,4 million de dollars sur la valeur actualisée des obligations locatives par suite de l'adoption de l'IFRS 16. Le tableau suivant présente un sommaire de l'incidence de l'adoption sur certains éléments du bilan consolidé de la Société au 29 septembre 2019. 28 septembre Ajustements 29 septembre 2019 transitoires 2019 $ $ $ Immobilisations corporelles 220 408 (1 059) 219 349 Actifs au titre de droits d'utilisation - 12 094 12 094 Obligations liées aux contrats de location-financement - passifs courants 139 (139) - Obligations locatives - passifs courants - 2 596 2 596 Obligations liées aux contrats de location-financement - passifs non courants 742 (742) - Obligations locatives - passifs non courants - 9 320 9 320 ROGERS SUGAR INC. 5 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 3. Principales méthodes comptables (suite) Nouvelles normes et interprétations adoptées (suite) IFRS 16, Contrats de location (suite) Le tableau suivant présente le rapprochement des obligations de la Société au 28 septembre 2019 découlant de contrats de location simple, lesquelles ont déjà été présentées dans les états financiers consolidés annuels audités de la Société, avec les obligations locatives comptabilisées lors de l'application initiale de l'IFRS 16 au 29 septembre 2019. $ Engagements découlant de contrats de location simple au 28 septembre 2019 20 930 Obligations liées aux contrats de location-financement au 28 septembre 2019 881 Engagements découlant de contrats de location qui sont entrés en vigueur après la date (9 349) de l'application initiale Exception prévue pour la comptabilisation des contrats de location à court terme (263) Actualisation au moyen du taux d'emprunt marginal en vigueur au 29 septembre 2019 (2 214) Options de prolongation que la Société a la certitude raisonnable d'exercer 3 240 Autres (1 309) Obligations locatives au 29 septembre 2019 11 916 Le tableau suivant présente un sommaire du rapprochement des actifs au titre de droits d'utilisation pour la période allant de la date d'application initiale jusqu'au 28 mars 2020. $ Actifs au titre de droits d'utilisation au 28 septembre 2019 - Reclassement depuis les immobilisations corporelles 1 059 Entrées au 29 septembre 2019 (date de l'application initiale) 11 035 Entrées au cours de la période 9 151 Amortissement (1 580) Effet des variations des cours de change 35 Actifs au titre de droits d'utilisation au 28 mars 2020 19 700 Le tableau suivant présente un sommaire du rapprochement des obligations locatives pour la période allant de la date d'application initiale jusqu'au 28 mars 2020. $ Obligations locatives au 28 septembre 2019 - Reclassement depuis les obligations liées aux contrats de location-financement 881 Entrées au 29 septembre 2019 (date de l'application initiale) 11 035 Entrées au cours de la période 9 151 Paiement au titre des obligations locatives (2 063) Accroissement des intérêts 391 Effet des variations des cours de change 28 Obligations locatives au 28 mars 2020 19 423 Par suite de l'adoption de l'IFRS 16, la Société a mis à jour ses méthodes comptables applicables aux contrats de location comme suit. ROGERS SUGAR INC. 6 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 3. Principales méthodes comptables (suite) Nouvelles normes et interprétations adoptées (suite) IFRS 16, Contrats de location (suite)

La Société comptabilise un actif au titre du droit d'utilisation et une obligation locative selon la valeur actuelle des paiements de loyers futurs lorsqu'un actif loué est mis à la disposition de la Société. Les paiements de loyers comprennent les paiements de loyers fixes, les paiements fixes de loyers en substance et les paiements de loyers variables qui sont fonction d'un indice ou d'un taux, diminués de tout avantage incitatif à la location à recevoir. Les paiements de loyers sont actualisés selon le taux d'intérêt implicite du contrat de location ou le taux d'emprunt marginal du preneur. En général, la Société utilise le taux d'emprunt marginal du preneur pour mesurer la valeur actualisée. Les paiements de loyers sont actualisés sur la durée du contrat de location, ce qui comprend la durée fixe et les options de renouvellement que la Société a la certitude raisonnable d'exercer. Les paiements de loyers sont répartis entre les obligations locatives et les charges financières, lesquelles sont comptabilisées pour la durée du contrat de location dans les charges locatives de l'état consolidé du résultat net et du résultat global.

Si un contrat comprend des composantes locatives et des composantes non locatives, la Société répartira la contrepartie prévue au contrat entre toutes les composantes locatives sur la base de leur prix distinct relatif et du prix distinct de l'ensemble des composantes non locatives. La proportion des prix distincts relatifs est déterminée en maximisant le cours le plus observable pour un bien ou un service similaire.

Les paiements de loyers pour les actifs exemptés aux termes de l'exemption à court terme et les paiements variables qui ne sont pas fonction d'un indice ou d'un taux sont comptabilisés dans les charges administratives et de vente ou les frais de distribution à mesure qu'ils sont engagés.

Les actifs au titre de droits d'utilisation sont évalués au coût, diminués du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur, et ajustés pour tenir compte de la réévaluation des obligations locatives. Le coût s'entend de l'évaluation initiale de l'obligation locative majorée des coûts directs initiaux et des paiements de loyers effectués au plus tard à la date de début. Les actifs au titre de droits d'utilisation sont amortis selon le mode linéaire sur la durée la plus courte entre la durée du contrat de location et la durée d'utilité. IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux

Le 7 juin 2017, l'IASB a publié l'interprétation IFRIC 23, Incertitude relativement aux traitements fiscaux .

L'interprétation énonce les critères de comptabilisation des passifs et actifs d'impôt exigible et différé dans les cas où il existe des incertitudes relativement aux traitements fiscaux.

L'interprétation s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. L'application anticipée est autorisée. ROGERS SUGAR INC. 7 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 3. Principales méthodes comptables (suite) Nouvelles normes et interprétations adoptées (suite) IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux (suite) L'interprétation exige d'une entité : qu'elle détermine si elle doit tenir compte de certains traitements fiscaux séparément ou s'ils devraient plutôt être regroupés, en fonction de la méthode offrant les meilleures prévisions quant au dénouement de l'incertitude;

qu'elle comptabilise une incertitude relative au montant de l'impôt à payer (ou à recouvrer) s'il est probable qu'elle payera (ou recouvrera) un montant au titre de l'incertitude; et

qu'elle évalue une incertitude fiscale en fonction du montant le plus probable ou de la valeur attendue, selon la méthode fournissant la meilleure prévision du montant à payer (à recouvrer). La Société a adopté l'interprétation lors de l'établissement de ses états financiers intermédiaires consolidés de l'exercice ouvert le 29 septembre 2019. L'adoption de l'interprétation n'a eu aucune incidence sur les états financiers intermédiaires consolidés. Améliorations annuelles des IFRS - Cycle 2015-2017

Le 12 décembre 2017, l'IASB a publié des modifications à portée restreinte visant trois normes dans le cadre de son processus d'améliorations annuelles.

Les modifications s'appliquent à compter du 1 er janvier 2019, l'application anticipée étant autorisée. Chacune de ces normes révisées comporte des dispositions transitoires qui lui sont propres.

Les normes suivantes ont fait l'objet d'une révision. IFRS 3, Regroupements d'entreprises , et IFRS 11, Partenariats - afin de clarifier la façon dont une entreprise comptabilise une hausse de sa participation dans une entreprise commune répondant à la définition d'entreprise;

, et IFRS 11, - afin de clarifier la façon dont une entreprise comptabilise une hausse de sa participation dans une entreprise commune répondant à la définition d'entreprise; IAS 12, Impôts sur le résultat - afin de clarifier le fait que toutes les incidences fiscales liées aux dividendes sont comptabilisées de manière uniforme avec les transactions qui ont généré le bénéfice distribuable - par exemple, dans le résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou dans les capitaux propres;

- afin de clarifier le fait que toutes les incidences fiscales liées aux dividendes sont comptabilisées de manière uniforme avec les transactions qui ont généré le bénéfice distribuable - par exemple, dans le résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou dans les capitaux propres; IAS 23, Coûts d'emprunt - afin de clarifier le fait que les emprunts spécifiques, par exemple les fonds empruntés précisément pour financer la construction d'un actif admissible, sont transférés dans le portefeuille d'emprunt général une fois la construction de l'actif admissible achevée. La Société a adopté les modifications lors de l'établissement de ses états financiers intermédiaires consolidés de l'exercice ouvert le 29 septembre 2019. L'adoption des modifications n'a eu aucune incidence sur les états financiers intermédiaires consolidés. ROGERS SUGAR INC. 8 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) Principales méthodes comptables (suite) Nouvelles normes et interprétations n'ayant pas encore été adoptées

Un certain nombre de nouvelles normes et de normes et interprétations modifiées ne s'appliquent pas encore à la période close le 28 mars 2020 et n'ont pas été appliquées lors de l'établissement des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités. Les nouvelles normes ainsi que les normes et interprétations modifiées faisant actuellement l'objet d'un examen sont les suivantes. Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS

Le 29 mars 2018, l'IASB a publié une version révisée du Cadre conceptuel de l'information financière (le « Cadre ») qui sous-tend les normes IFRS. De plus, l'IASB a mis à jour les références au Cadre figurant dans les normes IFRS en publiant le document Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS (les « Modifications »).

Les deux documents entreront en vigueur le 1 er janvier 2020. L'application anticipée est autorisée.

La Société n'a pas l'intention d'adopter les Modifications lors de l'établissement de ses états financiers consolidés avant l'exercice qui sera ouvert le 4 octobre 2020. La Société ne s'attend pas à ce que les modifications aient une incidence significative sur ses états financiers consolidés. Charges d'amortissement

Les charges d'amortissement ont été imputées aux états intermédiaires consolidés résumés non audités du résultat net et du résultat global de la façon suivante. Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 Amortissement des immobilisations corporelles $ $ $ $ 3 917 7 846 Coût des ventes 3 705 7 412 Charges administratives et de vente 131 130 263 262 Amortissement des actifs au titre de droits 4 048 3 835 8 109 7 674 d'utilisation 613 1 065 Coût des ventes - - Frais de distribution 257 - 514 - Amortissement des immobilisations 870 - 1 579 - incorporelles 954 1 906 Charges administratives et de vente 943 1 885 Charges d'amortissement totales 5 872 4 778 11 594 9 559 ROGERS SUGAR INC. 9 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 5. Produits financiers et charges financières Comptabilisés dans le bénéfice net Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 Variation nette de la juste valeur des swaps de $ $ $ $ 65 131 taux d'intérêt (note 7) 94 192 Produits financiers 65 94 131 192 Charges d'intérêts sur les débentures convertibles subordonnées non garanties, y compris la charge de désactualisation1) 2 073 2 077 4 171 4 164 Intérêts sur la facilité de crédit renouvelable 1 829 1 827 3 529 3 562 Amortissement des frais de financement 297 295 593 589 différés Autres charges d'intérêts 156 252 832 876 Accroissement des intérêts sur la valeur 214 - 391 - actualisée des obligations locatives Charges financières 4 569 4 451 9 516 9 191 Charges financières nettes comptabilisées 4 504 9 385 dans le bénéfice net 4 357 8 999 Comprend une charge de désactualisation de 217 $ et de 428 $ pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020, respectivement (205 $ et 405 $ au 30 mars 2019). Stocks

Au cours du trimestre et du semestre clos le 28 mars 2020, les stocks comptabilisés dans le coût des ventes se sont chiffrés à 175,5 millions de dollars et à 348,3 millions de dollars, respectivement (164,9 millions de dollars et 334,0 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 mars 2019, respectivement). Instruments financiers

Les informations concernant l'exposition aux risques, en particulier le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque lié aux actions, sont présentées dans les états financiers consolidés annuels de l'exercice clos le 28 septembre 2019. L'exposition aux risques de la Société n'a pas changé de façon importante au cours du trimestre et du semestre clos le 28 mars 2020. Pour ce qui est des actifs financiers et des passifs financiers évalués au coût amorti au 28 mars 2020, la Société a déterminé que la valeur comptable de ses actifs financiers à court terme et de ses passifs financiers à court terme avoisinait la juste valeur de ceux-ci en raison des durées relativement courtes de ces instruments. ROGERS SUGAR INC. 10 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 7. Instruments financiers (suite) Le détail des profits ou des pertes inscrits au cours de l'exercice dans le cadre de l'évaluation à la valeur de marché de tous les instruments financiers dérivés en circulation et instruments dérivés incorporés en circulation à la clôture de la période est fourni ci-après. Les montants au titre des contrats à terme normalisés sur le sucre (lesquels contrats sont des instruments financiers dérivés) dans ce tableau sont présentés après compensation des marges de variation payées aux courtiers ou reçues de ces derniers à la clôture de la période considérée. Les contrats à terme normalisés sur le gaz naturel et sur le sucre ont été évalués à la valeur de marché au moyen des valeurs à la cote publiées pour ces marchandises, alors que les contrats de change à terme ont été évalués à la valeur de marché au moyen des taux publiés par l'institution financière constituant la contrepartie à ces contrats. Les calculs de la juste valeur des contrats sur le gaz naturel, des contrats de change à terme et des swaps de taux d'intérêt comprennent un ajustement lié au risque de crédit de la Société ou de la contrepartie, selon le cas. Le tableau qui suit présente la valeur comptable des instruments financiers dérivés de la Société au 28 mars 2020, au 28 septembre 2019 et au 30 mars 2019. Actifs financiers Passifs financiers Courants Non courants Courants Non courants 28 mars 2020 28 mars 2020 Instruments financiers dérivés évalués à la juste $ $ $ $ valeur par le biais du résultat net : - - 86 40 Contrats à terme normalisés sur le sucre Contrats de change à terme - - 940 1 499 Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture de flux de trésorerie efficaces : - - 2 013 3 517 Contrats à terme normalisés sur le gaz naturel Swaps de taux d'intérêt - - 719 4 665 - - 3 758 9 721 ROGERS SUGAR INC. 11 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 7. Instruments financiers (suite) Actifs financiers Passifs financiers Actifs financiers Passifs financiers Non Non Non Non Courants courants Courants courants Courants courants Courants courants 28 septembre 2019 30 mars 2019 $ $ $ $ $ $ $ $ Instruments financiers dérivés évalués à la juste valeur par le biais du résultat net Contrats à terme normalisés 27 - - 59 31 - - 124 sur le sucre Contrats de change à terme 673 21 13 328 845 15 282 411 Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture de flux de trésorerie efficaces Contrats à terme normalisés - - 602 2 956 - - 1 318 2 093 sur le gaz naturel Swaps de taux d'intérêt 231 - - 1 334 337 - - 517 931 21 615 4 677 1 213 15 1 600 3 145 Pour les trimestres clos les Montant imputé au coût des ventes Montant imputé Autres éléments du Profit (perte) latent(e) aux produits financiers résultat global 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Instruments financiers dérivés $ $ $ $ $ $ évalués à la juste valeur par le biais du résultat net : Contrats à terme normalisés (2 825) - - sur le sucre (1 347) - - Contrats de change à terme (2 249) 706 - - - - Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture de flux de trésorerie efficaces : Contrats à terme normalisés 15 416 - - (1 170) 1 261 sur le gaz naturel Swaps de taux d'intérêt - - 65 94 (5 852) (1 543) (5 059) (225) 65 94 (7 022) (282) ROGERS SUGAR INC. 12 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 7. Instruments financiers (suite) Pour les semestres clos les Montant imputé au coût des ventes Montant imputé Autres éléments du Profit (perte) latent(e) aux produits financiers résultat global 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Instruments financiers dérivés $ $ $ $ $ $ évalués à la juste valeur par le biais du résultat net : Contrats à terme normalisés (337) (1 014) - - - - sur le sucre Contrats de change à terme (2 525) (2 778) - - - - Instruments financiers dérivés désignés comme instruments de couverture de flux de trésorerie efficaces : Contrats à terme normalisés 22 805 - - (1 995) 216 sur le gaz naturel Swaps de taux d'intérêt - - 131 192 (4 452) (2 847) 2 840 (2 987) 131 192 (6 447) (2 631) Le tableau qui suit présente un sommaire des composantes des instruments de couverture des autres éléments du résultat global de la Société au 28 mars 2020 et au 30 mars 2019. 28 mars 2020 30 mars 2019 Contrats à Contrats à terme terme normalisés Swap de normalisés Swap de sur le gaz taux sur le gaz taux naturel d'intérêt Total naturel d'intérêt Total Solde d'ouverture des autres éléments du $ $ $ $ $ $ (2 751) (1 740) (4 491) résultat global (2 679) 3 049 370 Impôt sur le résultat 204 1 039 1 243 712 (810) (98) Solde d'ouverture des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt (2 547) (701) (3 248) sur le résultat (1 967) 2 239 272 Variation de la juste valeur des dérivés désignés comme couvertures de flux de (1 973) (4 321) (6 294) 1 020 (2 654) (1 634) trésorerie Montants reclassés dans le résultat net (22) (131) (153) (805) (192) (997) Impôt sur le résultat 516 1 152 1 668 (57) 754 697 Solde de clôture des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt (4 026) (4 001) (8 027) sur le résultat (1 809) 147 (1 662) Pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020, les dérivés désignés comme instruments de couverture de flux de trésorerie étaient considérés comme pleinement efficaces et aucune partie inefficace n'a été comptabilisée dans le résultat net. Des pertes nettes d'environ 1,9 million de dollars présentées dans le cumul des autres éléments du résultat global devraient être reclassées dans le résultat net au cours des douze prochains mois. ROGERS SUGAR INC. 13 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 7. Instruments financiers (suite) Au cours du premier trimestre, la Société a conclu un swap de taux d'intérêt de 5 ans qui correspond à un montant notionnel de 20,0 millions de dollars, est assorti d'un taux de 1,68 % et est entré en vigueur le 3 octobre 2019. Au cours du deuxième trimestre, la Société a conclu : un swap de taux d'intérêt de cinq ans qui correspond à un montant notionnel de 20,0 millions de dollars, est assorti d'un taux de 1,60 % et est entré en vigueur le 24 février 2020; un swap de taux d'intérêt de trois ans qui correspond à un montant notionnel de 20,0 millions de dollars, est assorti d'un taux de 1,08 %, est entré en vigueur le 6 mars 2020 et dont le montant passera à 10,0 millions de dollars le 28 juin 2021; ainsi qu'un swap de taux d'intérêt de un an qui correspond à un montant notionnel de 80,0 millions de dollars, est assorti d'un taux de 1,18 % et qui entrera en vigueur le 28 juin 2024. Les montants notionnels globaux de tous les swaps de taux d'intérêt sont les suivants. Exercice au cours duquel a eu lieu la Période Valeur totale ($) conclusion du contrat Exercice 2015 28 juin 2018 au 28 juin 2020 - 1,959 % 30 000 Exercice 2017 29 mai 2017 au 28 juin 2022 - 1,454 % 20 000 Exercice 2017 1er septembre 2017 au 28 juin 2022 - 1,946 % 30 000 Exercice 2017 29 juin 2020 au 29 juin 2022 - 1,733 % 30 000 Exercice 2019 12 mars 2019 au 28 juin 2024 - 2,08 % 20 000 Exercice 2019 28 juin 2022 au 28 juin 2024 - 2,17 % 80 000 Exercice 2020 3 octobre 2019 au 28 juin 2024 - 1,68 % 20 000 Exercice 2020 24 février 2020 au 28 juin 2025 - 1,60 % 20 000 Exercice 2020 6 mars 2020 au 28 juin 2021 - 1,08 % 20 000 Exercice 2020 28 juin 2021 au 28 juin 2023 - 1,08 % 10 000 Exercice 2020 28 juin 2024 au 28 juin 2025 - 1,18 % 80 000 8. Facilité de crédit renouvelable Compte tenu de sa facilité de crédit renouvelable modifiée, de ses emprunts supplémentaires effectués en vertu de l'option accordéon et de ses emprunts supplémentaires effectués en vertu de l'option accordéon pour TMTC, la Société dispose d'un fonds de roulement totalisant 265,0 millions de dollars aux termes duquel elle peut emprunter des fonds au taux préférentiel, au TIOL ou au taux des acceptations bancaires, majoré de 20 à 250 points de base, si elle respecte certains ratios financiers. Certains actifs de la Société, notamment des comptes clients, des stocks et des immobilisations corporelles, ont été donnés en garantie quant à la facilité de crédit renouvelable. Au 28 mars 2020, des actifs de 426,6 millions de dollars ont été donnés en garantie (422,2 millions de dollars au 28 septembre 2019 et 399,0 millions de dollars au 30 mars 2019). La facilité de crédit renouvelable modifiée arrivera à échéance le 28 juin 2024. ROGERS SUGAR INC. 14 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 8. Facilité de crédit renouvelable (suite) Les montants suivants étaient impayés aux dates indiquées ci-après. 28 mars 28 septembre 30 mars 2020 2019 2019 $ $ $ Montant impayé sur la facilité de crédit renouvelable 36 000 Courant 17 000 48 000 Non courant 165 000 160 000 160 000 201 000 177 000 208 000 La valeur comptable de la facilité de crédit renouvelable avoisine la juste valeur de celle-ci, puisque les emprunts portent intérêt à des taux variables. 9. Obligations locatives Les contrats de location de la Société visent essentiellement les entrepôts, les biens nécessaires à l'exploitation, les wagons et le matériel de production. Le tableau suivant présente les obligations locatives inscrites à l'état consolidé de la situation financière au 28 mars 2020. 28 mars 28 septembre 30 mars 2020 2019 2019 $ $ $ Courant 3 020 - - Non courant 16 403 - - 19 423 - - Certains contrats de location comportent des options de prolongation ou de résiliation que la Société peut exercer avant la fin de la période pendant laquelle le contrat est non résiliable. La Société a exercé son jugement pour déterminer la durée des contrats assortis d'options de renouvellement ou de résiliation et elle a tenu compte dans son évaluation des obligations locatives de toute option de renouvellement ou de résiliation qu'elle a la certitude raisonnable d'exercer. La Société réévalue si elle a la certitude raisonnable d'exercer ces options, s'il se produit un événement ou un changement de circonstances important qui a une incidence sur l'appréciation initiale. Les charges liées aux contrats de location à court terme et aux contrats de location dont la valeur de l'actif sous-jacent est faible ont été négligeables pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020. La sortie de trésorerie totale liée aux contrats de location (y compris les intérêts) pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020 s'est élevée à 1,0 million de dollars et à 2,1 millions de dollars, respectivement, et ces sommes ont été incluses dans les sorties de trésorerie liées aux activités de financement. ROGERS SUGAR INC. 15 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 10. Débentures convertibles subordonnées non garanties Les débentures convertibles en circulation sont présentées dans le tableau suivant. 28 mars 28 septembre 30 mars 2020 2019 2019 $ $ $ Sixième série 57 425 57 500 57 500 Septième série 97 575 97 750 97 750 Total de la valeur nominale 155 000 155 250 155 250 Moins les frais de financement différés (5 006) (5 500) (5 994) Moins la composante capitaux propres (6 930) (6 930) (6 930) Charge de désactualisation liée 1 838 à la composante capitaux propres 1 410 994 Total de la valeur comptable - non courant 144 902 144 230 143 320 Au 28 mars 2020, la juste valeur des débentures de sixième et de septième séries s'établissait approximativement à 124,9 millions de dollars selon le cours de celles-ci. 11. Capital social et autres composantes des capitaux propres Au 28 mars 2020, un total de 103 554 993 actions ordinaires (104 885 464 au 28 septembre 2019 et 105 008 070 au 30 mars 2019) étaient en circulation. Au cours du premier trimestre, des débentures de sixième série correspondant à une somme de 75 $, et des débentures de septième série correspondant à une somme de 175 $ ont été converties par les porteurs de titres en un total de 9 079 et 19 774 actions ordinaires, respectivement. Ces conversions sont des transactions sans effet sur la trésorerie et, par conséquent, elles ne figurent pas dans le tableau intermédiaire consolidé résumé non audité des flux de trésorerie. Le 22 mai 2019, la Société a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto pour procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités (l'« offre publique de rachat de 2019 ») aux termes de laquelle elle pouvait racheter jusqu'à concurrence de 1 500 000 actions ordinaires. De plus, la Société a conclu une convention d'achat d'actions automatique avec Scotia Capitaux Inc. dans le cadre de l'offre publique de rachat de 2019. Aux termes de la convention, Scotia Capitaux peut acquérir, à son gré, des actions ordinaires pour le compte de la Société durant certaines périodes d'interdiction d'opérations, sous réserve du respect de certains paramètres visant le cours des actions et leur nombre. Toutes les actions ordinaires ont été rachetées aux termes de l'offre publique de rachat de 2019 qui a commencé le 24 mai 2019 et s'est terminée le 30 mars 2020. Au cours du trimestre et du semestre clos le 28 mars 2020, la Société a racheté 1 146 030 et 1 359 324 actions ordinaires d'une valeur comptable de 1 098 $ et de 1 303 $, pour une contrepartie en trésorerie totale de 5 393 $ et de 6 456 $, respectivement. L'excédent du prix d'achat sur la valeur comptable des actions, soit 4 295 $ et 5 153 $, a été porté au déficit. Toutes les actions rachetées ont été annulées. ROGERS SUGAR INC. 16 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 11. Capital social et autres composantes des capitaux propres (suite) La Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action pour les trimestres et les semestres clos le 28 mars 2020 et le 30 mars 2019. Ces dividendes se chiffrent comme suit. 28 mars 30 mars 2020 2019 $ $ Dividendes 18 743 18 902 12. Bénéfice par action Le rapprochement du bénéfice de base et dilué par action est le suivant. Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 Bénéfice de base par action 965 $ 16 929 $ Bénéfice net 8 011 $ 21 422 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 104 026 150 105 008 070 104 429 654 105 008 070 Bénéfice de base par action 0,01 $ 0,08 $ 0,16 $ 0,20 $ Bénéfice dilué par action : 965 $ 16 929 $ Bénéfice net 8 011 $ 21 422 $ Plus l'incidence des débentures convertibles subordonnées non garanties et des options - - sur actions - 3 041 965 $ 8 011 $ 16 929 $ 24 463 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation : Nombre moyen pondéré d'actions en 104 026 150 104 429 654 circulation (de base) 105 008 070 105 008 070 Plus l'incidence des débentures convertibles subordonnées non garanties et des options - - sur actions - 18 006 457 104 026 150 105 008 070 104 429 654 123 014 527 Bénéfice dilué par action 0,01 $ 0,08 $ 0,16 $ 0,20 $ Pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020, les options sur actions et les débentures subordonnées non garanties ont été exclues du calcul du bénéfice dilué par action, étant donné qu'elles sont réputées avoir un effet antidilutif. Pour le trimestre clos le 30 mars 2019, les options sur actions et les débentures subordonnées non garanties ont été exclues du calcul du bénéfice dilué par action, étant donné qu'elles sont réputées avoir un effet antidilutif. Pour le semestre clos le 30 mars 2019, les options sur actions ont été exclues du calcul du bénéfice dilué par action, celles-ci étant réputées avoir un effet antidilutif. ROGERS SUGAR INC. 17 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 13. Rémunération fondée sur des actions Rémunération fondée sur des actions réglée en titres de capitaux propres La Société a réservé pour émission un total de 4 000 000 d'actions ordinaires (4 000 000 d'actions ordinaires au 28 septembre 2019 et 4 000 000 d'actions ordinaires au 30 mars 2019) d'un prix égal au cours moyen des opérations effectuées pendant les cinq jours de bourse précédant la date d'attribution. Les options peuvent être exercées jusqu'à concurrence de 20 % des actions visées par les options par année, et ce, à partir de la date du premier anniversaire de l'attribution des options, et elles viendront à échéance après dix ans. Dans le cas d'une cessation d'emploi, d'une démission, d'un départ à la retraite, d'un décès ou d'une invalidité de longue durée, toutes les options sur les actions attribuées aux termes du régime d'options sur actions pour lesquelles les droits n'ont pas été acquis doivent faire l'objet d'une renonciation. Le 2 décembre 2019, un total de 563 500 options sur actions ont été attribuées à certains hauts dirigeants à un prix de 4,68 $ l'action ordinaire. Le 20 mars 2020, un total de 250 000 options sur actions ont été attribuées à un haut dirigeant à un prix de 4,28 $ l'action ordinaire. Le 3 décembre 2018, un total de 447 175 options sur actions ont été attribuées à certains hauts dirigeants à un prix de 5,58 $ l'action ordinaire. La charge de rémunération est amortie sur le délai d'acquisition des droits sur les actions correspondantes visées par les options, et elle est constatée dans les charges administratives et de vente, avec un crédit compensatoire inscrit au surplus d'apport. La Société a comptabilisé une charge de 41 $ et de 85 $ pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020 (charge de 47 $ et de 98 $ pour le trimestre et le semestre clos le 30 mars 2019). Le tableau suivant présente un sommaire du régime d'options sur actions en date du 28 mars 2020. Options Nombre ayant fait l'objet Nombre Durée Nombre d'options en Options Options d'une d'options en de vie d'options Prix circulation au attribuées exercées renonciation circulation au résiduelle pouvant d'exercice 28 septembre durant durant durant le 28 mars moyenne être par option 2019 le semestre le semestre semestre 2020 pondérée exercées 4,28 $ - 250 000 - - 250 000 9,98 - 4,59 $ 830 000 - - - 830 000 5,15 660 000 4,68 $ - 563 500 - - 563 500 9,68 - 5,58 $ 447 175 - - - 447 175 8,68 89 435 5,61 $ 80 000 - - - 80 000 1,98 80 000 6,23 $ 1 005 322 - - - 1 005 322 7,68 402 129 6,51 $ 360 000 - - - 360 000 6,69 216 000 2 722 497 813 500 - - 3 535 997 s. o. 1 447 564 ROGERS SUGAR INC. 18 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 13. Rémunération fondée sur des actions (suite) Rémunération fondée sur des actions réglée en titres de capitaux propres (suite)

Le nombre d'options en circulation détenues par les principaux dirigeants s'élevait à 2 915 997 au 28 mars 2020 et à 2 102 497 au 28 septembre 2019 (se reporter à la note 15, « Principaux dirigeants »).

Les justes valeurs, aux dates d'évaluation, ont été déterminées à l'aide du modèle d'évaluation d'options Black-Scholes. La volatilité attendue est évaluée en tenant compte de la volatilité historique moyenne du prix des actions. Les données utilisées pour évaluer les justes valeurs des attributions dans le cadre des régimes de paiements fondés sur des actions au cours du premier trimestre de l'exercice 2020 sont les suivantes. Total de la juste valeur des options 106 $ Prix de l'action 4,81 $ Prix d'exercice 4,68 $ Volatilité attendue (volatilité moyenne pondérée) 15,984 % à 16,870 % Durée de vie de l'option (durée de vie moyenne pondérée attendue) de 4 à 6 ans Dividendes attendus 7,48 % Taux d'intérêt sans risque moyen pondéré (fondé sur les obligations d'État) de 1,641 % à 1,660 % Les données utilisées pour évaluer les justes valeurs des attributions dans le cadre des régimes de paiements fondés sur des actions au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2020 sont les suivantes. Total de la juste valeur des options 26 $ Prix de l'action 4,24 $ Prix d'exercice 4,28 $ Volatilité attendue (volatilité moyenne pondérée) 16,872 % à 17,949 % Durée de vie de l'option (durée de vie moyenne pondérée attendue) de 4 à 6 ans Dividendes attendus 8,49 % Taux d'intérêt sans risque moyen pondéré (fondé sur les obligations d'État) de 0,714 % à 0,763 % Rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie Droits à l'appréciation d'actions

La charge de rémunération est amortie sur le délai d'acquisition des droits sur les actions correspondantes visées par les options, et elle est constatée dans les charges administratives et de vente, un crédit compensatoire étant inscrit au passif. La Société a comptabilisé un profit de 3 $ et de 7 $ pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020 (charge de 11 $ et de 10 $ pour le trimestre et le semestre clos le 30 mars 2019). Au 28 mars 2020, le passif lié aux droits à l'appréciation d'actions s'élevait à 1 $ (8 $ au 28 septembre 2019 et 9 $ au 30 mars 2019). ROGERS SUGAR INC. 19 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 13. Rémunération fondée sur des actions (suite) Rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie (suite) Droits à l'appréciation d'actions (suite)

Le tableau suivant présente un sommaire du régime de droits à l'appréciation d'actions en date du 28 mars 2020. Droits à Nombre de l'appréciation droits à Droits à d'actions ayant Droits à Nombre l'appréciation l'appréciation Droits à fait l'objet l'appréciation de droits à d'actions en d'actions l'appréciation d'une d'actions en l'appréciation circulation au attribués d'actions renonciation circulation au d'actions Prix 28 septembre durant exercés durant durant 28 mars pouvant être par unité 2019 le semestre le semestre le semestre 2020 exercés 6,51 $ 125 000 - - - 125,000 75 000 Les justes valeurs, aux dates d'évaluations, ont été déterminées à l'aide du modèle d'évaluation d'options Black-Scholes. La volatilité attendue est évaluée en tenant compte de la volatilité historique moyenne du prix des actions. Les données utilisées pour évaluer les justes valeurs des droits à l'appréciation d'actions étaient les suivantes. Droits à l'appréciation d'actions attribués le Évaluation en date du 5 décembre 2016 Date d'attribution 28 mars 2020 Total de la juste valeur des droits à l'appréciation d'actions 53 $ 1 $ Prix de l'action 6,63 $ 4,30 $ Prix d'exercice 6,51 $ 6,51 $ Volatilité attendue (volatilité moyenne pondérée) de 16,520 % à 18,670 % de 15,726 % à 17,265 % Durée de vie des options (durée de vie moyenne pondérée attendue) de 2 à 6 ans de 6 à 10 ans Dividendes attendus 5,43 % 8,37 % Taux d'intérêt sans risque moyen pondéré (fondé sur les obligations d'État) de 0,740 % à 1,160 % de 0,645 % à 0,738 % La volatilité attendue reflète l'hypothèse à l'effet que la volatilité historique sur une période similaire à celle de la durée de vie des droits à l'appréciation d'actions est une indication des tendances à venir, ce qui peut ne pas nécessairement représenter l'issue réelle. ROGERS SUGAR INC. 20 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 13. Rémunération fondée sur des actions (suite) Rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie (suite) Unités d'actions liées à la performance (« UAP ») Attribution pour l'exercice 2020

Le 2 décembre 2019, un total de 324 932 UAP ont été attribuées à certains hauts dirigeants. De plus, un total de 5 968 UAP ont été attribuées à un prix moyen pondéré de 4,90 $ l'action par suite des versements trimestriels des dividendes depuis l'émission initiale des actions, compte tenu du fait que les participants touchent également aux équivalents de dividendes sous forme d'UAP. Au 28 mars 2020, 330 900 UAP étaient en circulation. Les droits inhérents à ces UAP deviendront acquis à la fin du cycle de performance 2020-2022, en fonction de l'atteinte des cibles de rendement total pour l'actionnaire fixées par le comité des ressources humaines et de la rémunération et du conseil d'administration de la Société. À la fin d'un cycle de performance, le conseil d'administration de la Société déterminera, et seulement si des conditions financières figurant parmi les conditions d'acquisition, en même temps que la publication des résultats financiers et/ou d'exploitation de la Société pour l'exercice clos à la fin du cycle de performance, si les conditions d'acquisition des droits inhérents aux UAP attribués à un participant relativement à ce cycle de performance ont été remplies. En fonction du degré de réalisation des conditions d'acquisition, entre 0 % et 200 % des droits inhérents aux UAP deviendront acquis.

Le conseil d'administration de la Société peut, à sa discrétion, déterminer que la totalité ou une partie des droits inhérents aux UAP attribués à un participant dont les conditions n'ont pas été respectées seront acquis par ce participant.

La valeur du paiement à faire à chaque participant correspondra au produit des éléments suivants : le nombre d'UAP attribuées au participant dont les droits ont été acquis, multiplié par le cours de clôture moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement le jour où la Société aura versé la valeur au participant aux termes du régime d'UAP et cette date ne sera en aucun cas ultérieure au 31 décembre de la troisième année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle les UAP ont été attribuées.

Les justes valeurs ont été établies à l'aide du modèle Monte Carlo. La juste valeur était de 64 $ à la date d'attribution et de 24 $ au 28 mars 2020. Un profit de 2 $ et une charge de 2 $ ont été comptabilisés, respectivement, pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020 dans les charges administratives et de vente. Au 28 mars 2020, le passif lié aux UAP s'élevait à 2 $. ROGERS SUGAR INC. 21 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 13. Rémunération fondée sur des actions (suite) Rémunération fondée sur des actions réglée en trésorerie (suite) Unités d'actions liées à la performance (« UAP ») (suite) Attribution pour l'exercice 2019

Le 3 décembre 2018, un total de 290 448 UAP ont été attribuées par la Société. De plus, un total de 24 565 UAP ont été attribuées à un prix moyen pondéré de 5,52 $ l'action par suite des versements trimestriels des dividendes depuis l'émission initiale des actions, compte tenu du fait que les participants touchent également aux équivalents de dividendes sous forme d'UAP. Au 28 mars 2020, 315 013 UAP étaient en circulation. Les droits inhérents à ces UAP deviendront acquis à la fin du cycle de performance 2019-2021.

Les justes valeurs ont été établies à l'aide du modèle Monte Carlo. La juste valeur était de 308 $ à la date d'attribution et de 7 $ au 28 mars 2020 (35 $ au 28 septembre 2019 et 451 $ au 30 mars 2019). Un profit de 1 $ et de 4 $ a été comptabilisé, respectivement, pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020 (charge de 50 $ et de 100 $ pour le trimestre et le semestre clos le 30 mars 2019, respectivement) dans les charges administratives et de vente. Au 28 mars 2020, le passif lié aux UAP s'élevait à 3 $ (7 $ au 28 septembre 2019 et 100 $ au 30 mars 2019).

Attribution pour l'exercice 2018

Le 4 décembre 2017, un total de 224 761 UAP ont été attribuées par la Société. De plus, un total de 34 374 UAP ont été attribuées à un prix moyen pondéré de 5,68 $ l'action par suite des versements trimestriels des dividendes depuis l'émission initiale des actions, compte tenu du fait que les participants touchent également aux équivalents de dividendes sous forme d'UAP. Au 28 mars 2020, 259 135 UAP étaient en circulation. Les droits inhérents à ces UAP deviendront acquis à la fin du cycle de performance 2018-2020.

Au 28 mars 2020, la juste valeur était de néant (néant au 28 septembre 2019 et néant au 30 mars 2019). Une charge de néant a été comptabilisée, respectivement, pour le trimestre et le semestre clos le 28 mars 2020 (néant au 30 mars 2019) dans les charges administratives et de vente. Au 28 mars 2020, le passif lié aux UAP s'élevait à néant (néant au 28 septembre 2019 et néant au 30 mars 2019). ROGERS SUGAR INC. 22 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 14. Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie 28 mars 30 mars 28 septembre 29 septembre 2020 2019 2019 2018 $ $ $ $ Transactions sans effet de trésorerie Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles incluses dans les fournisseurs et autres créditeurs 2 217 2 329 294 1 041 15. Principaux dirigeants Les membres du conseil d'administration ainsi que le président et tous les vice-présidents, sont réputés être les principaux dirigeants de la Société. Le tableau suivant fait état de la charge de rémunération des principaux dirigeants. Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Salaires et avantages à court terme 787 790 1 537 1 475 Allocations de présence des membres du conseil 240 492 d'administration 221 414 Avantages postérieurs à l'emploi 36 36 71 73 Rémunération fondée sur des actions 35 108 76 208 1 098 1 155 2 176 2 170 16. Charges liées au personnel Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Salaires et avantages du personnel 25 732 22 209 50 745 44 979 Charges liées aux régimes à prestations définies 1 353 1 136 2 708 2 272 Charges liées aux régimes à cotisations définies 1 708 1 510 2 606 2 264 Rémunération fondée sur des actions 35 108 76 208 28 828 24 963 56 135 49 723 ROGERS SUGAR INC. 23 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 16. Charges liées au personnel (suite) Les charges liées au personnel ont été constatées dans les états intermédiaires consolidés résumés non audités du résultat net et du résultat global et inscrites à l'actif dans les états intermédiaires consolidés résumés non audités de la situation financière de la façon suivante. Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Coût des ventes 23 833 19 985 46 524 40 410 Charges administratives et de vente 4 548 4 548 8 731 8 403 Frais de distribution 376 362 760 744 28 757 24 895 56 015 49 557 Immobilisations corporelles 71 68 120 166 28 828 24 963 56 135 49 723 17. Informations sectorielles La Société compte deux secteurs d'exploitation et à présenter, soit les secteurs du sucre et des produits de l'érable. La principale activité du secteur du sucre consiste à raffiner, empaqueter et commercialiser les produits du sucre. Le secteur des produits de l'érable transforme du sirop d'érable pur et fabrique des produits dérivés de l'érable. Les secteurs à présenter sont gérés de façon indépendante, puisqu'ils requièrent des technologies et des ressources financières différentes. La performance est évaluée en fonction des marges brutes et du résultat des activités d'exploitation des secteurs. Ces mesures sont incluses dans les rapports de gestion internes examinés par le président et chef de la direction de la Société, et la direction est d'avis que ces informations sont les plus pertinentes pour évaluer les résultats sectoriels. Les transactions intervenues entre les secteurs à présenter comprennent les intérêts à recevoir (à payer) qui sont éliminés au moment de la consolidation. Pour le trimestre clos le 28 mars 2020 Secteur Secteur des Siège social et produits de Total du sucre l'érable éliminations $ $ $ $ Produits 143 609 55 517 - 199 126 Coût des ventes 126 945 52 791 - 179 736 Marge brute 16 664 2 726 - 19 390 Amortissements 4 211 1 661 - 5 872 Résultat des activités d'exploitation 7 470 (1 032) (380) 6 058 Entrées d'immobilisations corporelles et 4 267 2 250 - 6 517 incorporelles ROGERS SUGAR INC. 24 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 17. Informations sectorielles (suite) Pour le semestre clos le 28 mars 2020 Secteur des Secteur produits de Siège social et Total du sucre l'érable éliminations $ $ $ $ Produits 298 424 110 018 - 408 442 Coût des ventes 248 531 101 475 - 350 006 Marge brute 49 893 8 543 - 58 436 Amortissements 8 355 3 239 - 11 594 Résultat des activités d'exploitation 32 258 1 289 (738) 32 809 Entrées d'immobilisations corporelles et 7 231 5 109 - 12 340 incorporelles Secteur des Au 28 mars 2020 Secteur produits de Siège social et du sucre l'érable éliminations Total $ $ $ $ Total des actifs 775 118 208 955 (166 688) 817 385 Total des passifs (942 556) (222 092) 621 049 (543 599) Pour le trimestre clos le 30 mars 2019 Secteur Secteur des Siège social et produits du sucre de l'érable éliminations Total $ $ $ $ Produits 139 067 50 183 - 189 250 Coût des ventes 117 222 43 816 - 161 038 Marge brute 21 845 6 367 - 28 212 Amortissements 3 461 1 317 - 4 778 Résultat des activités d'exploitation 12 935 2 809 (349) 15 395 Entrées d'immobilisations corporelles et 4 447 1 294 - 5 741 incorporelles ROGERS SUGAR INC. 25 Notes afférentes aux états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités (suite) (en milliers de dollars, sauf indication contraire et pour les montants par action) 17. Informations sectorielles (suite) Pour le semestre clos le 30 mars 2019 Secteur des Secteur produits Siège social et du sucre de l'érable éliminations Total $ $ $ $ Produits 290 206 105 066 - 395 272 Coût des ventes 239 009 93 502 - 332 511 Marge brute 51 197 11 564 - 62 761 Amortissements 6 952 2 607 - 9 559 Résultat des activités d'exploitation 34 341 4 701 (665) 38 377 Entrées d'immobilisations corporelles et 8 980 3 039 - 12 019 incorporelles Secteur des Au 30 mars 2019 Secteur produits de Siège social et Total du sucre l'érable éliminations $ $ $ $ Total des actifs 777 284 235 889 (165 344) 847 829 Total des passifs (930 290) (193 831) 627 212 (496 909) Les produits proviennent de clients situés dans les zones géographiques suivantes. Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les 28 mars 30 mars 28 mars 30 mars 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Canada 149 439 145 889 310 607 298 837 États-Unis 31 049 27 093 61 404 56 594 Europe 9 867 7 814 19 321 20 373 Autres 8 771 8 454 17 110 19 468 199 126 189 250 408 442 395 272 La Sté Rogers Sugar Inc. a publié ce contenu, le 05 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 mai 2020 21:14:06 UTC. Document originalhttps://www.lanticrogers.com/media/financial-reports/2020/05/rsi_fs_q2-2020_fre.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/24B3C76FFDA1377EC498D57A12D4AF5C104CA3B5 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ROGERS SUGAR INC. 23:15 ROGERS SUGAR : États financiers Q2 2020 PU 23:15 ROGERS SUGAR : Q2 2020 Rapport PU 23:10 ROGERS SUGAR : déclare un dividende aux actionnaires PU 26/03 ROGERS SUGAR INC. : Détachement de dividende FA 2019 ROGERS SUGAR INC. : Détachement de dividende FA 2019 ROGERS SUGAR INC : Détachement de dividende FA 2019 ROGERS SUGAR INC : Détachement de dividende FA 2019 ROGERS SUGAR INC : Détachement de dividende FA 2018 ROGERS SUGAR INC : Détachement de dividende FA 2018 ROGERS SUGAR INC : publication des résultats annuels Données financières (CAD) CA 2020 782 M EBIT 2020 69,3 M Résultat net 2020 - Dette 2020 - Rendement 2020 7,71% PER 2020 - PER 2021 - Capi. / CA2020 0,62x Capi. / CA2021 0,61x Capitalisation 486 M Graphique ROGERS SUGAR INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROGERS SUGAR INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 4,75 CAD Dernier Cours de Cloture 4,67 CAD Ecart / Objectif Haut 12,4% Ecart / Objectif Moyen 1,71% Ecart / Objectif Bas -19,7% Dirigeants Nom Titre John Holliday President & Chief Executive Officer M. Dallas H. Ross Chairman Manon Lacroix CFO, Secretary & Vice President-Finance Dean J. Bergmame Independent Director William Stephen Maslechko Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ROGERS SUGAR INC. -5.08% 345 NESTLÉ S.A. -2.75% 306 018 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC -9.11% 72 372 FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. -2.44% 47 011 DANONE -16.78% 45 120 GENERAL MILLS, INC. 11.52% 36 114