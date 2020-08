Rogers Sugar : JEAN-SÉBASTIEN COUILLARD NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT, FINANCES, CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JEAN-SÉBASTIEN COUILLARD NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT, FINANCES, CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE ET SECRÉTAIRE CORPORATIF DE LANTIC INC.

Montréal et Vancouver, Canada, le 6 août 2020 - Rogers Sugar Inc. (la « Société » ou « Rogers Sugar ») (TSX : RSI) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jean-SébastienCouillard au poste de vice-président,finances, chef de la direction financière et secrétaire corporatif de Lantic Inc. (« Lantic »), avec prise d'effet le 8 septembre 2020.

M. Couillard a notamment occupé des postes de chef de la direction financière chez ArcelorMittal Canada, chez Toronto Hydro Corporation et, plus récemment, chez Uniboard Canada. Il a aussi antérieurement occupé la fonction de directeur des finances chez Group Telecom et vérificateur chez Ernst & Young. Il détient le titre de CPA et est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires. « Jean-Sébastien apporte 25 années d'expérience acquises dans diverses fonctions de direction financière où il a pu démontrer sa capacité à diriger des équipes fonctionnelles, à soutenir plusieurs types d'opérations et à évoluer dans des environnements de marché dynamiques. Nous estimons que son expérience et son sens des affaires cadreront très bien avec nos besoins stratégiques, opérationnels ainsi qu'en matière de production d'information financière » a affirmé John Holliday, président et chef de la direction de Lantic Inc.

Comme nous l'avions indiqué dans notre communiqué de presse du 21 mai 2020, Mme Manon Lacroix quittera l'entreprise le 14 août 2020 afin de passer à une autre étape de sa carrière. Nous aimerions de nouveau profiter de l'occasion afin de remercier Manon pour ses 12 années de loyaux services et lui souhaiter beaucoup de succès dans ses projets futurs.

À propos de Rogers Sugar Inc.

Rogers Sugar a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. Elle détient la totalité des actions ordinaires de Lantic et ses bureaux administratifs sont situés à Montréal, au Québec. Lantic exploite des raffineries de sucre de canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine de transformation du sucre de betterave à Taber, en Alberta, seule usine de transformation de la betterave au Canada. Les produits du sucre de Lantic sont commercialisés sous la marque de commerce « Lantic » dans l'est du Canada et sous la marque de commerce « Rogers » dans l'Ouest canadien. Ils comprennent le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de spécialité. Lantic est propriétaire de la totalité des actions ordinaires de TMTC et son siège social est situé à Montréal, au Québec. TMTC exploite des usines d'embouteillage à Granby, à Dégelis, et à Saint-Honoré-de-Shenley, au Québec, ainsi qu'à Websterville, au