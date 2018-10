Roku : ajoute Amazon Prime Video en France

Les abonnés pourront désormais profiter d’un accès facile aux séries populaires Prime Video et originales Prime dont Jack Ryan, The Grand Tour, The Man in the High Castle, American Gods, Goliath parmis d’autres films et séries télé populaires avec les appareils Roku.

Roku Inc (Nasdaq: ROKU) annonce aujourd’hui que le service Amazon Prime Video est maintenant offert sur la plateforme de diffusion continue en France. Prime Video offre à la clientèle de Roku une diffusion continue et un accès facile aux collections populaires de films, de séries télé et de séries originales Prime uniquement disponibles sur Prime Video sans coût supplémentaire aux abonnés de Prime ou Prime Video.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20181004005302/fr/

Prime Video, Roku Express (Photo: Business Wire)

« Le service Prime Video procure à nos clients l’accès à un choix formidable de divertissement diffusé en continu en format HD et avec une splendide qualité d’image 4K HDR, précise Tedd Cittadine, vice-président de la distribution de contenus chez Roku. Prime Video représente une destination de divertissement très populaire sur notre plateforme aux États-Unis et au Royaume-Uni et nous prévoyons ce même succès sur le marché français. »

Avec l’accès à la vaste collection Prime Video de films, d’émissions télé et de séries populaires et primées Prime Originals, les clients de Roku seront en mesure de regarder instantanément des productions populaires en format HD et 4K HDR telles que Jack Ryan avec John Krasinski, La Fabuleuse Mme Maisel (gagnant d’un Emmy et d’un Golden Globe), American Gods et les nouvelles saisons des séries à succès : The Grand Tour, The Man in the High Castle et Goliath, mettant en vedette Billy Bob Thornton, gagnant du Golden Globe. Les abonnés pouront également profiter de séries telles que la très attendue Homecoming dirigée par Sam Esmail (créateur de Mr. Robot) et mettant en vedette l’actrice Julia Roberts, qui sera accessible sur Prime Video dès le 2 novembre.

« Notre but avec Prime Video a toujours été de fournir du contenu de qualité à nos clients du monde entier. Une partie de cela repose dans la réalisation de films, d’émissions télé et de séries originales Prime comme Jack Ryan et de les rendre facilement accessibles et faciles à trouver, ajoute Tim Leslie, vice-président à l’expansion internationale Prime Video chez Amazon. Alors que nous élargissons l’accès à Prime Video sur la plateforme Roku dans le monde entier, nous sommes impatients de rendre notre service disponible sur de nouveaux appareils pour les clients du monde entier. »

Les utilisateurs Roku auront accès à la chaîne Prime Video en la sélectionnant dans la boutique Roku Channel sur leur page d’accueil. Prime Video est disponible sur les appareils Roku 2 (sauf les modèles 2720x et 27020EU), Roku 3 (sauf 4230x) et Roku Express. Les nouveaux clients peuvent s’abonner sur de leur appareil et sur PrimeVideo.com.

À propos de Roku, Inc.

Ayant développé la diffusion en direct pour la télé, Roku connecte les utilisateurs au contenu qu’ils aiment regarder tout en offrant aux fournisseurs de contenus et aux annonceurs le meilleur moyen de rentabiliser et d’atteindre le public en ligne. Les lecteurs streaming Roku et les appareils télé Roku TV™ sont offerts mondialement par la vente directe au détail ou par des ententes de licence avec les fabricants de téléviseurs d’origine et les opérateurs de service. Le siège social de Roku est établi à Los Gatos, en Californie, aux États-Unis.

Roku est une marque déposée et Roku TV est une marque commerciale de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181004005302/fr/