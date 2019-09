Roku : étend son programme de licence Roku TV à l'Europe

Permet aux fabricants de téléviseurs de facilement mettre au point des téléviseurs intelligents à faible coût que les consommateurs et les détaillants adorent ; Hisense expédiera cet automne ses premiers téléviseurs Roku pour le marché britannique

IFA - Roku Inc. (NASDAQ : ROKU) a annoncé aujourd'hui l'extension de son programme de licence Roku TV™ en Europe. Lors de son discours liminaire, Anthony Wood, PDG de Roku, a déclaré que Hisense serait le premier partenaire européen de Roku TV et devrait lancer les modèles de Roku TV au Royaume-Uni durant le 4e trimestre. Les modèles de télévision Hisense Roku combinent le système d’exploitation intuitif et convivial de Roku, y compris des milliers de canaux de diffusion en continu avec les technologies d’image et d’écran de Hisense offrant une résolution 4K Ultra HD et les niveaux de détail et de contraste améliorés de la HDR. Présentés cette semaine à l'IFA, l'un des plus grands salons de technologies grand public au monde se tenant à Berlin, les visiteurs pourront découvrir le premier modèle Hisense Roku TV pour l’Europe au stand n° 234, hall 26, de Roku et au stand n° 201, hall 6.2 de Hisense.

Les fabricants de téléviseurs peuvent utiliser sous licence les conceptions de référence de Roku TV et se servir du système d’exploitation de Roku pour mettre rapidement au point des téléviseurs intelligents de classe mondiale. La plateforme Roku TV a été lancée lors du Consumer Electronics Show de 2014, et aujourd’hui plus de 100 modèles de plus de 10 marques sont disponibles en Amérique du Nord. Roku estime qu'au cours du premier semestre de 2019, plus d'un téléviseur sur trois vendu aux États-Unis était un téléviseur Roku, ce qui fait de Roku OS le système d'exploitation de télévision intelligente le plus vendu aux États-Unis.

« Alors que les consommateurs apprécient la simplicité et les fonctionnalités avancées de Roku TV, les fabricants de téléviseurs bénéficient du faible coût de fabrication, de nombreuses options technologiques et du soutien de Roku. La possibilité de mettre rapidement sur le marché une expérience de télévision intelligente de premier plan, régulièrement mise à jour par Roku et riche en divertissement, donne aux fabricants de téléviseurs un avantage concurrentiel sur le marché de la télévision », a déclaré Anthony Wood. « Nous sommes ravis de lancer le programme de licence de télévision Roku en Europe et nous attendons avec intérêt les premiers téléviseurs Hisense Roku sur le marché cette année ».

Une expérience de divertissement simplifiée pour les consommateurs

Roku TV est une meilleure télévision intelligente. Roku TV supprime les calques et les menus complexes ainsi que les fonctions et paramètres inutiles qui encombrent les téléviseurs intelligents actuels. Au lieu de cela, les téléviseurs Roku offrent un écran d'accueil Roku qui regroupe en un seul endroit toutes les sources de contenu disponibles, ce qui facilite la visualisation de programmes en direct, la diffusion en continu d'un film ou d'une émission TV, ou l'écoute d'une chanson en quelques secondes seulement. Tout comme les lecteurs de streaming Roku, les téléviseurs Roku ont un accès complet au Roku Channel Store qui contient des milliers de chaînes de streaming, lesquelles proposent 150 000 films et émissions TV, ainsi que des reportages sportifs en direct, et des programmes musicaux, pour enfants, culinaires, scientifiques, technologiques, de fitness, en langue étrangère, etc. Les modèles Roku TV peuvent être contrôlés avec soit une télécommande de téléviseur incluse ou via l'application mobile Roku pour appareils Android et iOS. Avec l'application mobile Roku, les utilisateurs peuvent diffuser du divertissement sur leur téléviseur Roku, utiliser leur voix pour rechercher des films et des émissions TV et profiter d'une écoute privée du son de la télévision avec des écouteurs.

Plateforme de télévision intelligente sans entretien et à faible coût pour les fabricants

Les fabricants de téléviseurs reçoivent la plateforme de référence Roku TV accompagnée de concepts de téléviseurs et de télécommandes, ainsi qu'un support technique pour produire et maintenir la meilleure expérience télévisuelle. De son côté Roku gère l’ensemble de l’écosystème logiciel pour tous les téléviseurs Roku, ce qui inclut la sécurisation et la mise à jour des canaux de diffusion en continu ainsi que la fourniture de fréquentes mises à jour logicielles offrant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations d’expérience.

Disponibilité et prix

Les modèles de télévision Hisense Roku devraient offrir aux consommateurs britanniques une expérience de visionnage à la fois abordable et améliorée. Les modèles de téléviseurs Hisense Roku devraient être disponibles à l'achat au Royaume-Uni au quatrième trimestre dans une gamme de format allant jusqu'à 65 pouces. Les prix et autres détails seront annoncés par Hisense plus tard cette année.

À propos de Roku, Inc.

Roku est un pionnier de la diffusion TV en continu. Nous offrons aux abonnés de la TV connectée les contenus qu'ils aiment, permettons aux éditeurs de contenu de créer et de monétiser de larges audiences, et fournissons aux annonceurs des fonctionnalités uniques pour fidéliser les consommateurs. Les modèles de téléviseurs Roku TV™ et les lecteurs de streaming Roku sont disponibles dans le monde entier en vente directe et sous licence auprès des fabricants de téléviseurs et des opérateurs de services. Les dispositifs audio Roku sont disponibles aux États-Unis par le biais de la vente au détail directe. Le siège social de Roku se trouve à Los Gatos, en Californie, aux États-Unis.

Ce communiqué de presse contient des énoncés « prospectifs » basés sur nos convictions et hypothèses, ainsi que sur les informations dont nous disposons à la date de ce communiqué de presse. De tels énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, performances ou accomplissements diffèrent considérablement de ceux exprimés ou impliqués dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés incluent, sans limitations, les avantages et l'impact des modèles Roku OS et Roku TV et la disponibilité des modèles Roku TV au Royaume-Uni et en Europe. Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, Roku n’assume aucune obligation de publier des mises à jour de ces énoncés prospectifs ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient sensiblement différer des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations étaient disponibles à l’avenir. Les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart significatif de nos résultats réels sont détaillés de temps en temps dans les rapports que Roku, Inc. dépose auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris notre formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 juin 2019. Des copies des rapports déposés auprès de la SEC sont affichées sur le site web de Roku et sont disponibles gratuitement auprès de Roku.

Roku est une marque déposée, et Roku TV est une marque commerciale de Roku, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

