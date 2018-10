BONDS: Un Brexit sans accord pénaliserait l'aéronautique et la défense

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne exempte d'accord entre Bruxelles et Londres aurait un impact de crédit négatif à court terme pour les entreprises des secteurs de l'aéronautique et de la défense, prévient mercredi Moody's. L'agence note que les plus petits acteurs du secteur seraient particulièrement affectés. Parmi les grandes entreprises notées par Moody's, Rolls-Royce (A3, perspective négative), Airbus (A2, perspective stable) et Leonardo (Ba1, perspective positive) seraient les plus pénalisées en raison de leur exposition commerciale au marché britannique, à leur implantation industrielle et aux risques qui planeraient sur leurs certifications. Moody's souligne que son "scénario central" porte toutefois sur un accord qui permettrait de préserver de nombreuses dispositions commerciales liant déjà le Royaume-Uni à l'Union européenne. (echalmet@agefi.fr) ed: LBO

