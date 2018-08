Des moteurs défectueux et les changes font tomber Rolls-Royce dans le rouge

Londres (awp/afp) - Le motoriste britannique Rolls-Royce a annoncé jeudi être tombé dans le rouge au premier semestre, plombé par le coût de problèmes techniques sur certains moteurs d'avions et par des effets de change négatifs.

Le groupe a dégagé une perte nette de 962 millions de livres (1,1 milliard d'euros) au cours des six premiers mois de l'année, contre un bénéfice net de 1,172 milliard un an plus tôt, selon un communiqué.

Rolls-Royce publie des résultats contrastés alors qu'il est engagé dans une vaste restructuration qui passe par des milliers de suppressions d'emplois et vise à améliorer ses performances financières en berne depuis des années.

Il entend se concentrer sur trois activités, la défense, l'énergie et surtout l'aéronautique, où il est incontournable dans les moteurs en tant que fournisseur d'Airbus et Boeing.

Rolls-Royce fait toutefois face à un sérieux problème technique sur les moteurs Trent 1000 qu'il fabrique pour Boeing. Ces derniers font l'objet de contrôles poussés ces derniers mois pour des défaillances sur des compresseurs et causent des perturbations pour des compagnies aériennes.

Ce problème lui a coûté 554 millions de livres rien que sur le premier semestre, soit environ 40% de la facture totale estimée jusqu'à 2022, qui devrait donc frôler 1,4 milliard de livres.

Les résultats du groupe restent par ailleurs très dépendants de l'évolution de la livre, puisqu'il doit intégrer dans ses comptes les mouvements des devises au prix du marché. Or, le repli de la devise britannique face au dollar ces derniers mois, sur fond d'incertitudes sur le Brexit, a occasionné des pertes de 854 millions de livres.

En revanche, hors éléments exceptionnels, le groupe revient dans le vert avec un bénéfice opérationnel de 141 millions de livres, grâce à de moindres pertes dans l'aéronautique et une hausse des profits dans l'énergie, alors que la défense a plus de mal du fait d'une hausse des dépenses en recherche et développement.

Ses ventes ont par ailleurs progressé, avec une hausse de 12,5% à 7,5 milliards de livres.

"Nous avons continué à faire de solides progrès au premier semestre. Les résultats financiers ont été meilleurs que ce que nous pensions avec une forte croissance dans l'aéronautique civil et les systèmes d'énergie", relève Warren East, directeur général du groupe.

Compte tenu de la restructuration en cours et de son optimisme pour le reste de l'exercice, il s'attend à ce que ses objectifs pour 2018 soient dans le haut de la fourchette prévue.

Le groupe vise un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 300 et 500 millions de livres et un flux de trésorerie entre 350 et 550 millions de livres.

