Rolls-Royce : Des analystes très réservés sur les motoristes aéronautiques

Chez Bernstein, l'analyste chevronné Douglas Harned a révisé en nette baisse ses anticipations de moyen terme sur le dossier, à l'image de ce qu'il avait fait auparavant pour Safran. Mais contrairement au Français, le Britannique pourrait être encore plus affaibli à cause de sa dépendance accrue aux gros porteurs. Dépendance sur le marché de la maintenance d'une part, avec des flottes de gros porteurs vieillissantes et donc plus susceptibles d'être réformées, et dépendance sur celui des livraisons de nouveaux appareils d'autre part. Bernstein reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 598 à 271 GBp sur le dossier. Notons que l'analyste est resté à la performance de marché mais a réduit son objectif de cours de 251 à 143 EUR sur le troisième larron européen, MTU Aero Engines.

En 2020, les motoristes aéronautiques sont sévèrement secoués

Chez UBS, Céline Fornaro a dégradé Rolls-Royce d'acheter à neutre après avoir révisé ses anticipations sur le marché aéronautique mondial. Comme son confrère, la spécialiste pense que le groupe va souffrir sur l'aftermarket en 2020 et 2021. La banque suisse a aussi abaissé d'acheter à neutre sa recommandation sur MTU Aero Engines (objectif réduit de 190 à 128 EUR) mais est restée à l'achat sur Airbus, avec un objectif de cours toutefois revu de 140 à 100 EUR. Sur Safran, ma recommandation reste neutre avec un objectif de cours réduit de 90 à 75 EUR. L'analyste est à la vente sur Meggitt avec un objectif révisé de 379 à 241 GBp. Sur Melrose, la recommandation à l'achat est maintenue et l'objectif est abaissé de 235 à 128 GBp.