Rolls-Royce : encore pénalisé par le Trent 1000

20/09/2019 | 10:29

Plus forte baisse de l'indice FTSE 100, l'action Rolls-Royce perdait plus de 3% à Londres alors que le motoriste britannique rencontre des difficultés supplémentaires sur son réacteur Trent 1000.



On savait déjà que ce moteur de nouvelle génération, qui équipe par exemple des Boeing 787 Dreamliner, est confronté à l'usure accélérée de certaines pièces, les aubes des turbines à haute pression.



Rolls-Royce a entrepris de régler le problème en remplaçant ces pièces par un effort accru de maintenance, mais il a aussi décidé d'accélérer le remplacement de certaines aubes des turbines à pression intermédiaire. Le groupe donc estime désormais que ces toutes opérations ne seront pas terminées sur les Trent 1000 le 2ème trimestre 2020.



Cela étant, Rolls-Royce maintient l'estimation antérieure du coût de ces opérations.





