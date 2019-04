Rolls-Royce : inspection anticipée des Trent 1000 TEN

10/04/2019 | 09:48

Le motoriste britannique Rolls-Royce indique ce matin qu'il a convenu avec les autorités de régulation d'un calendrier d'inspection accéléré de la totalité des réacteurs Trent 1000 TEN en service, soit plus de 180 à ce jour.



Cette décision fait suite à la constatation de l'usure plus rapide que prévu des aubes des turbines à haute pression lors d'inspections menées sur un échantillon de réacteurs. Les clients en seront informés dans la journée.



'La détérioration des pales était connue, mais elle intervient plus rapidement que prévu sur certains moteurs. Nous avons entamé le développement d'une nouvelle pale, actuellement en phase de test. Nous prévoyons de commencer à intégrer ces pales améliorées aux moteurs Trent 1000 TEN début 2020', a déclaré Chris Cholerton, en charge de la branche aéronautique civile de Rolls-Royce.









