Rolls-Royce : pénalisé par une dégradation de broker

02/04/2020 | 14:23

Rolls-Royce lâche 2,8% à Londres, sur fond de propos de Bank of America Global Research qui dégrade son opinion sur le titre du motoriste britannique à 'sous-performance', avec un objectif de cours réduit à 240 pence.



S'il avait relevé sa position après les résultats annuels, 'du fait d'un free cash-flow plus fort que prévu et de risques de bilan réduits', le broker souligne qu'après quatre semaines, 'la pandémie de Covid-19 a changé les perspectives significativement'.



Ainsi, l'intermédiaire financier anticipe pour Rolls-Royce un free cash-flow 'significativement négatif cette année', ce qui selon lui, 'pose à nouveau des risques sur la note de crédit', et le conduit à abaisser son objectif de cours.



