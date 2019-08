Rolls-Royce : premier semestre en ligne, objectifs maintenus

06/08/2019 | 10:38

Rolls-Royce a confirmé mardi sa prévision de bénéfice opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2019, précisant que son flux de trésorerie s'améliorerait au second semestre sous l'effet d'une réduction de ses stocks.



Le motoriste aéronautique britannique a également expliqué qu'il tablait sur une hausse de l'activité de sa branche d'aéronautique commerciale, mais aussi de sa filiale de systèmes électriques, qui fournit notamment des machines pour la marine et les infrastructures.



En données publiées, le groupe affiche sur les premiers mois de l'année un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 7,9 milliards de livres, pour un bénéfice opérationnel de tout juste 83 millions de livres.



A titre de comparaison, Rolls-Royce avait accusé une perte d'exploitation de 747 millions de livres sur la même période de l'an dernier.



Dans son communiqué, le groupe industriel indique que ses stocks ont grimpé au premier semestre, mais qu'ils devraient se réduire au cours de la seconde partie de l'année.



Rolls-Royce envisage notamment une réduction de ses stocks de moteurs Trent 7000 destinés à Airbus sur la base des livraisons planifiées d'ici à la fin de l'année.



Le motoriste estime par ailleurs être en bonne position pour atteindre ses objectifs annuels et dégager au moins un milliard de livres de trésorerie disponible ('free cash flow') à horizon 2020.



L'action Rolls-Royce, qui a perdu plus de 25% sur les 12 derniers mois, perdait malgré tout près de 1% ce matin à la Bourse de Londres.



