Rolls-Royce : retrait du dividende et des objectifs 2020

06/04/2020 | 11:55

Rolls-Royce indique que son conseil d'administration a décidé de ne plus recommander le versement aux actionnaires d'un dividende final de 7,1 pence par action au titre de 2019, versement représentant un montant de 137 millions de livres.



Le motoriste britannique justifie cette décision, prise 'nonobstant la position financière et de liquidités' du groupe, par les 'perspectives macroéconomiques incertaines' dans le contexte d'épidémie de coronavirus.



La visibilité limitée sur la durée et l'impact de la pandémie le conduit d'ailleurs aussi à retirer ses objectifs financiers pour 2020, à savoir un profit opérationnel sous-jacent en hausse d'environ 15% et au moins un milliard de livres de free cash-flow.



