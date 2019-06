Rolls-Royce transfère ses engagements de retraite à L&G

Les entreprises transfèrent de plus en plus leurs engagements de retraite aux compagnies d'assurance pour réduire le risque que ces régimes font peser sur leur bilan. Les experts estiment que des engagements d'une valeur de 30 milliards de livres vont être transférés cette année au Royaume-Uni.

Rolls-Royce a précisé qu'il allait transférer des actifs et des passifs d'environ 33.000 retraités sur un total de 76.000.

Cette opération réduira ses engagements post-retraites d'environ 4,1 milliards de livres, ce qui fera baisser le passif restant et les risques.

"Cet accord renforcera la sécurité du régime des retraités de Rolls-Royce et réduira les risques pour notre entreprise", souligne Joel Griffin, directeur des retraites chez Rolls-Royce.

Dans le cadre de cette opération, Rolls-Royce va verser à L&G environ 30 millions de livres en numéraire.

L'opération constitue une nouvelle étape dans la simplification de la structure du motoriste initiée par le directeur général, Warren East, il y a près de quatre ans.

Ce dernier a notamment supprimé le nombre de niveaux de management, simplifié les procédures de production et s'est attaqué aux problèmes financiers du groupe.

L'action, en hausse de 9% sur un an, avançait de 1,6% à 898 pence vers 9h00 GMT à la Bourse de Londres, contre un gain de 0,6% pour l'indice FTSE.

"Nous sommes convaincus que cet accord (transfert de retraites) rendra Rolls-Royce plus stable et plus solide", écrivent les analystes du Credit Suisse dans une note, ajoutant que l'opération va permettre au fournisseur d'Airbus et de Boeing d'améliorer la situation de son bilan.

Pour les analystes de Jefferies, les mesures prises par Rolls-Royce vont supprimer un "risque latent important" sur le bilan de l'entreprise.

(avec Karina Dsouza à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)

par Simon Jessop et Paul Sandle