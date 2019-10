Décès de Denis Matthey, directeur financier de Romande Energie

Données financières (CHF) CA 2019 607 M EBIT 2019 70,4 M Résultat net 2019 44,1 M Trésorerie 2019 70,2 M Rendement 2019 3,25% PER 2019 29,6x PER 2020 15,7x VE / CA2019 1,92x VE / CA2020 1,81x Capitalisation 1 238 M Graphique ROMANDE ENERGIE HOLDING SA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ROMANDE ENERGIE HOLDING SA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Objectif de cours Moyen 1 500,00 CHF Dernier Cours de Cloture 1 200,00 CHF Ecart / Objectif Haut 25,0% Ecart / Objectif Moyen 25,0% Ecart / Objectif Bas 25,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Pierre-Alain Urech Chief Executive Officer Guy Mustaki Chairman Denis Matthey CFO, Deputy CEO, Manager-IT & Logistics Wolfgang Martz Vice Chairman Jean-Jacques Miauton Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ROMANDE ENERGIE HOLDING SA 1.69% 1 240 NEXTERA ENERGY, INC. 31.69% 109 667 ENEL S.P.A. 34.81% 75 952 DUKE ENERGY CORPORATION 10.08% 69 312 DOMINION ENERGY, INC. 13.88% 66 772 IBERDROLA 30.46% 64 875