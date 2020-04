Résultats annuels 2019 du Groupe Romande Energie – Romande Energie Group 2019 Results

Communiqué de presse

Résultats annules 2019 du Groupe Romande Energie

Solide performance opérationnelle

Contact MEDIAS Michèle Cassani Responsable de la Communication Contact IR - relations investisseurs René Lauckner Trésorier du Groupe Tél. fixe: +41 (0)21 802 95 67 Mobile: +41 (0)79 544 89 11 Courriel : michele.cassani@romande-energie.ch Tél. fixe: +41 (0)21 802 95 24 Courriel : rene.lauckner@romande-energie.ch

Press Release

Romande Energie Group 2019 Reslults

Solid operating performance

