Romande Energie : Chauffage à distance de Troistorrents

La Compagnie énergétique du Vallon de Morgins confie la majorité de son capital-actions à Romande Energie Services Le 22 novembre 2018, Romande Energie Services est devenue l'actionnaire majoritaire de la Compagnie énergétique du Vallon de Morgins (CEVM). En partenariat avec la Commune et la Bourgeoisie de Troistorrents, actionnaires historiques de la CEVM, elle entend assurer la pérennité et étendre le réseau de chauffage à distance de la compagnie, qui en restera la gestionnaire.

Romande Energie Services s'associe à la Compagnie énergétique du Vallon de Morgins (CEVM) pour étendre le réseau de chauffage à distance alimentant la Commune de Troistorrents. Le 22 novembre dernier, le Conseil d'administration et l'Assemblée des actionnaires de la CEVM ont cédé la majorité de leur capital-actions à la société du Groupe Romande Energie active dans les services énergétiques. La CEVM concrétise ainsi sa volonté de définir un partenariat solide visant à assurer la pérennité et le développement de ses installations. Par sa décision, elle reconnaît la qualité et la flexibilité de l'offre de Romande Energie Services, transmise sur invitation.

Actionnaires historiques de la CEVM, la Commune et la Bourgeoisie de Troistorrents se réjouissent de continuer à collaborer étroitement avec Romande Energie Services, pour construire ensemble le futur de la compagnie. Les ressources financières et techniques de son nouvel actionnaire permettront à la CEVM de densifier son réseau de chauffage à distance par le développement de nouveaux branchements : un bénéfice tant pour la population que pour l'environnement. Grâce au maintien de ses structures actuelles, la société continuera en outre à assurer l'exploitation des installations, la planification des raccordements et l'extension du réseau, alimenté par une énergie renouvelable et locale.

Une expertise partagée

Romande Energie Services présente une importante expertise dans les réseaux de chauffage à distance : « Nous comptons une dizaine de réalisations sur l'ensemble de la Suisse romande avec, parmi elles, des installations particulièrement innovantes telles que la STEP de Morges et Puidoux, toutes deux inaugurées cette année. Nous sommes aujourd'hui heureux d'associer notre expertise à l'expérience de la CEVM. C'est pour nous l'opportunité d'accompagner nos partenaires, la Commune et la Bourgeoisie de Troistorrents, dans la transition énergétique », se réjouit Giulio Caimi, responsable systèmes thermiques à Romande Energie.

Fabrice Donnet-Monay, Président de la Commune de Troistorrents et membre du Conseil d'administration de la CEVM, exprime également son enthousiasme : « Pour la Commune et la Bourgeoisie de Troistorrents, cette étape est très importante à plusieurs niveaux. D'une part, cette collaboration renforce le recours aux énergies renouvelables, en inscrivant un peu plus notre collectivité dans cet engagement durable. D'autre part, nous permettons à notre service forestier de continuer l'entretien de nos forêts en valorisant le bois transformé en plaquettes pour alimenter le réseau. »