Romande Energie: Daniel Hammer quitte ses fonctions de secrétaire général

Zurich (awp) - Romande Energie a annoncé le départ de son secrétaire général Daniel Hammer à fin février 2020. Le responsable entend désormais se consacrer à la défense des intérêts d'une organisation professionnelle, indique mardi soir l'énergéticien.

Entré au service de Romande Energie en juin 2017 en qualité de secrétaire du Conseil d'administration et secrétaire général du groupe, Daniel Hammer s'est occupé de l'administration des organes de gouvernance de la société et de plusieurs de ses filiale, ainsi que la direction du service juridique, détaille le communiqué.

M. Hammer a également pris part à la définition et à la concrétisation des orientations stratégiques et au développement et à la consolidation des partenariats.

