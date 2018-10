Romande Energie : Des auvents solaires source d’énergie pour le Chablais Centre Aigle

Les carports solaires sur le parking du MMM Chablais Centre Aigle ont été érigés à vitesse grand V. Co-partenaires du projet, Romande Energie et Migros Vaud ont célébré ce jour la construction de cette installation pionnière sur sol vaudois, en présence de la Municipalité d'Aigle. Seuls les travaux de raccordement doivent encore être réalisés. Dès cet automne, 9'487 m2 de panneaux solaires produiront ainsi 1.8 million de kilowattheures par an, dont plus de 60% seront directement consommés par le centre commercial.

Alors que le chantier a débuté en février dernier par les travaux préparatoires, la construction des cinq carports solaires sur le parking du centre commercial aura nécessité, elle, moins de trois mois. Ces auvents ont été réalisés en plusieurs étapes de juin à août, afin de relever un important défi : limiter l'impact sur les clients du centre, qui peuvent représenter jusqu'à 4'000 passages par jour. Aujourd'hui, ils voient leur confort amélioré et leurs véhicules abrités. Co-partenaires du projet, Romande Energie et Migros Vaud ont célébré cette réussite ce jour, en présence de la Municipalité d'Aigle, elle-même fortement engagée en faveur des énergies renouvelables.

Une production renouvelable particulièrement locale

Les carports solaires, les premiers de cette envergure sur sol vaudois, accueillent un total de 5'796 panneaux photovoltaïques. Alors que Migros Vaud a pris en charge le coût des structures porteuses, Romande Energie a financé et installé la centrale solaire. Grâce à une puissance de 1'594 kilowatts, elle produira près de 1.8 million de kilowattheures par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 500 ménages, dès la mise en service de l'installation prévue cet automne. Seuls les travaux de raccordement doivent encore être réalisés.

Cette énergie se destine toutefois à une consommation très locale : « Plus de 60% des kilowattheures produits seront autoconsommés par le Chablais Centre Aigle. Ils combleront près de la moitié des besoins énergétiques de ce centre commercial, l'un des cinq plus grands de Migros Vaud. Notre engagement pour une consommation d'énergie responsable se voit ainsi renforcé de manière concrète. Cette construction vient s'ajouter aux deux centrales solaires existantes sur nos sites », s'enthousiasme M. Schaefer, Directeur de la Société coopérative Migros Vaud. « Les carports permettent également d'offrir à notre clientèle un plus grand confort d'achat, en lui faisant bénéficier d'un parking couvert », ajoute-t-il.

Un engagement fort et évolutif

Issue du « Contracting Energie Solaire », modèle d'affaires de l'énergéticien romand, l'installation permet une production décentralisée au plus proche de son partenaire, qui gagne en autonomie. Innovant, le projet se veut aussi évolutif : « À terme, il pourrait réunir d'autres autoconsommateurs locataires du centre commercial et, ainsi, se transformer en un regroupement de consommateurs. Il est important pour notre Groupe de contribuer à la transition énergétique, tout en consolidant notre implication locale forte : n'oublions pas qu'il s'agit de notre septième installation de production située à Aigle », rappelle M. Urech, Directeur général de Romande Energie.

Acteurs majeurs en Suisse romande, Romande Energie et Migros Vaud consolident ici leur partenariat via cette installation pionnière sur sol vaudois, réalisée en étroite collaboration avec la Commune d'Aigle. « Ce projet exemplaire rappelle l'intérêt des collectivités publiques à oeuvrer conjointement avec les entreprises, afin d'augmenter le recours aux énergies renouvelables », souligne M. Borloz, Syndic d'Aigle. La Municipalité d'Aigle contribue d'ailleurs à l'atteinte de cet objectif, en soutenant acteurs privés et particuliers grâce à son fonds énergétique durable.

