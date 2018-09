Romande Energie : Inauguration d’une centrale thermique pionnière en Suisse

Entièrement réalisée par Romande Energie Services, société du Groupe Romande Energie, une centrale thermique d'envergure a été inaugurée ce jour à Puidoux (VD). Unique en Suisse, elle met à profit une technologie novatrice - la gazéification - pour produire simultanément chaleur et électricité, grâce à une ressource énergétique locale : le bois de la région.

Autorités et acteurs du projet ont célébré ce jour la mise en service complète de la centrale thermique de Puidoux, en présence de Mme la Conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (VD), M. René Gilliéron, Syndic de Puidoux, et M. Pierre-Alain Urech, Directeur général de Romande Energie. Organisée autour d'une visite de l'installation, cette cérémonie a été l'occasion de remercier toutes les parties prenantes, dont l'engagement a permis la bonne réalisation de ce projet à l'aspect novateur reconnu. Au bénéfice de la RPC (rétribution à prix coûtant) de la Confédération, il a en effet également reçu le soutien du canton de Vaud pour l'installation d'un prototype.

« Cette installation est la première application industrielle, en Suisse, de la technique de gazéification du bois humide, associée à une technologie de cogénération. Sa mise en service démontre ainsi non seulement notre volonté de développer une production propre et locale, mais aussi notre expertise dans les chauffages à distance et les services énergétiques, via notre société Romande Energie Services », a rappelé M. Urech.

Parfaitement en ligne avec la Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral, cette ambition renvoie à la mission que se donne l'énergéticien : faciliter et accélérer la révolution énergétique en Suisse, par la multiplicité et le caractère innovant des solutions proposées à ses clients et partenaires.

Une technologie pionnière*

Financée par Romande Energie Services, société du Groupe Romande Energie active dans les services énergétiques, la centrale thermique de Puidoux fonctionne sur le principe de la gazéification du bois humide. Ce procédé unique en Suisse consiste à transformer des plaquettes de bois non traitées en gaz de synthèse. Grâce à une technologie de cogénération, le combustible ainsi créé est alors valorisé à la fois dans un moteur thermique et une chaudière. Il permet une combustion plus propre du bois et une production électrique très performante : 5.5 millions de kilowattheures (kWh) seront produits par an, l'équivalent de la consommation annuelle moyenne de 1'500 ménages. En parallèle, la centrale récupérera près de 9.5 millions de kWh de chaleur qui, via un réseau de chauffage à distance, alimenteront les bâtiments communaux, ainsi que des industries et bâtiments privés.

Initié en 2015 avec la Commune de Puidoux, le projet a concrètement débuté en novembre 2016 par le lancement des travaux. Un peu moins de deux ans ont ensuite été nécessaires pour la mise en service de l'installation, qui s'est déroulée en deux temps : en janvier 2018 pour la production de chaleur, puis cet automne pour la production complète d'électricité.

*Voir notre communiqué du 30 janvier 2018.