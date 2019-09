Romande Energie : Inauguration et journée de découverte du Grand Canal rendu à la nature

Lancés en janvier de cette année, les travaux de renaturation du Grand Canal ont été inaugurés ce matin à Yvorne. Réalisés sur un tronçon de 1,3 km avec le soutien de Romande Energie et de la Confédération et en collaboration avec les communes d'Yvorne et de Corbeyrier, ces aménagements sont les plus longs de ce type menés à ce jour dans le canton. Ils vont permettre de renforcer la biodiversité, d'améliorer la gestion des eaux de surface et d'offrir un nouvel espace de détente agrémenté d'un parcours didactique. L'après-midi, les habitants de la région ont été invités à découvrir le nouveau visage du cours d'eau.

Autorités et acteurs du projet ont célébré ce matin la fin des travaux de renaturation du Grand Canal, en présence de Mme. la Conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro, Cheffe du Département du territoire et de l'environnement (VD), M. Edouard Chollet, Syndic d'Yvorne, Mme. Monique Tschumi, Syndique de Corbeyrier, Mme. Isabelle Dunand, Inspectrice pour l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et M. Christian Frère, Directeur Energie de Romande Energie. Cette cérémonie a été l'occasion de remercier toutes les parties prenantes, dont l'engagement a permis la bonne réalisation de ce projet.

Afin de présenter au grand public le tronçon du Grand Canal rendu à la nature, un après-midi de découverte a également été organisé ce jour. Plusieurs stands ont été disposés le long du cours d'eau et ont accueilli les curieux qui ont pu profiter de la présence de spécialistes et d'animations variées en lien avec la renaturation.

Financement du projet

Financés à 65% par la Confédération et à 5% par l'Etat de Vaud, les travaux de renaturation du Grand Canal étaient budgétisés à 1,6 million de francs.

En parfaite adéquation avec les valeurs de Romande Energie, ce projet a bénéficié d'un soutien de CHF 500'000.- via le fonds Naturemade Star, un label de qualité suisse exigeant et reconnu internationalement. Ce fonds est alimenté par Romande Energie grâce à la vente d'électricité certifiée 100% d'origine renouvelable et cette électricité est elle-même soutenue par le consommateur qui opte pour un courant d'origine locale et renouvelable.

Outre ce financement, Romande Energie a également effectué des travaux d'enfouissement de ses lignes électriques, contribuant ainsi à l'amélioration paysagère des lieux.

Volonté commune

Après 8 mois de travaux sur un tronçon de 1,3 km, le cours d'eau bénéficie désormais d'un aspect et d'une dynamique naturels. Ce projet, conduit par le Département du territoire et de l'environnement (DTE) et soutenu par Romande Energie et la Confédération, a vu le jour dans le secteur en aval de l'Etang de Versvey. Il a été réalisé sur le territoire de la commune d'Yvorne. Cette dernière et la commune de Corbeyrier, également associée au projet, ont cédé près de 2 hectares de terrain forestier en bordure du cours d'eau.

Drainage, biodiversité et paysage

Le Grand Canal joue un rôle important. Il recueille en effet l'ensemble des eaux issues du réseau de drainage de la basse plaine du Rhône tout en servant de point de passage pour la faune aquatique et terrestre de la région.

Le chantier de renaturation - le plus long mené jusqu'à présent dans le canton - devait permettre au cours d'eau de conserver ses propriétés hydrauliques et de renforcer son attractivité pour de nombreuses espèces animales et végétales. Son lit a donc été élargi et de nombreux aménagements ont été réalisés : plusieurs bras secondaires ont été façonnés, deux falaises pour la nidification du martin pêcheur ont été érigées, des caches à poissons sont disposées le long des rives, des niches pierreuses sont dispersées sur les berges pour favoriser la petite faune et des étangs à batraciens ont été creusés.

Des plantations d'arbustes ont aussi été menées sur tout le tronçon et une nouvelle haie d'essences indigènes de grands arbres sera plantée en rive gauche. Toujours en rive gauche, la route a été remplacée par un chemin agricole en gravier et quatre zones d'accueil pour le public, agrémentées d'un parcours didactique, complètent les aménagements.