Romande Energie : Le Groupe renforce son positionnement dans l'immobilier en prenant une participation dans la start-up Tayo

La PropTech - property technology - est la vague de solutions novatrices et technologiques permettant d'améliorer ou de réinventer les services immobiliers grâce au digital. Dans ce contexte, Tayo offre une plateforme aux locataires, copropriétaires, gérants, propriétaires et entreprises de service pour partager l'information, communiquer efficacement et automatiser certains processus à faible valeur ajoutée.

La PropTech pour Romande Energie

Le secteur de l'immobilier est un domaine dans lequel Romande Energie est très actif et entend poursuivre son développement. Ayant identifié le virage technologique qui s'opère dans cette industrie, Romande Energie veut aider ses partenaires et clients dans cette transition en apportant des solutions intégrées d'efficience énergétique (Microgrid, Smart Living, CECB, rénovation, …) et en réalisant des partenariats stratégiques.

Le PropTech s'inscrit ainsi parfaitement dans la vision de Romande Energie en sa qualité d'acteur décisif de la transition énergétique. La technologie joue un rôle très important dans la transformation des métiers transactionnels de l'immobilier en y ajoutant de l'automatisation, de l'intelligence et de nouvelles interfaces. L'utilisation des données permet notamment aux propriétaires d'identifier des mesures d'amélioration de leurs bâtiments, réduisant les consommations énergétiques et améliorant leurs investissements.

« Réduire la consommation énergétique des bâtiments est notre mission chez Romande Energie. Avec l'utilisation de la technologie et de la donnée, nous voulons accélérer ce processus avec nos clients et partenaires. Nous nous réjouissons de faire partie du futur de Tayo » explique Christian Frère, directeur de l'Unité d'affaires Energie.

Tayo : le digital au service des gérances immobilières

Start-up basée à l'EPFL et fondée en 2017, Tayo permet aux professionnels de l'immobilier d'améliorer leur service, en étant disponible 24h/24 et 7j/7 sur un ensemble de canaux. Elle compte aujourd'hui quatorze gérances ou propriétaires immobiliers parmi ses clients. Grâce à la plateforme mise en place par Tayo, les interactions entre locataires, gérances immobilières et prestataires de service ainsi que la gestion des incidents dans les appartements sont ainsi simplifiées.

Exemple concret

Un problème de chauffage signalé sur la plateforme à 23h par un locataire sera traité dès le lendemain à l'ouverture de la gérance et à 8h05, le prestataire de chauffage contactera le locataire pour lui proposer un rendez-vous et traiter le problème. Le risque d'incompréhension de ces interactions et les délais d'intervention sont ainsi réduits au maximum.

Signal fort pour le développement de la PropTech

L'alliance entre Tayo et Romande Energie ainsi que les synergies en découlant sont un signal fort pour le développement de la PropTech en Suisse romande. Tayo émerge comme un leader dans les solutions pour gérants et propriétaires immobiliers dans un secteur bien identifié : simplifier et développer les interactions entre le professionnel de l'immobilier et les différentes parties prenantes. L'objectif de la collaboration est double : accélérer et sécuriser le développement de Tayo d'une part et renforcer les activités digitales et immobilières de Romande Energie d'autre part.

Etienne Friedli, CEO et co-fondateur de Tayo avec Claude Frei, déclare avec enthousiasme : « C'est un immense honneur pour nous d'être la première start-up dans laquelle Romande Energie acquiert une participation. Nous sommes persuadés que cette synergie sera porteuse et s'inscrit parfaitement dans notre vision respective de l'immobilier de demain ! ».

Romande Energie investit

Dans un premier temps, Romande Energie acquiert 10% du capital-actions de Tayo. Dans une seconde étape, la participation du Groupe pourrait atteindre 20% du capital-actions de la start-up.

La participation de Romande Energie dans la start-up Tayo a pris effet au 03.09.2019.