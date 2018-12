Romande Energie : M. Christian Petit nommé futur CEO du Groupe Romande Energie (French only)

Communiqué de presse

Morges, le 18 décembre 2018

M. Christian Petit nommé futur CEO du Groupe Romande Energie

Le Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA a nommé son futur CEO en la personne de M. Christian Petit, qui entrera en fonction le 1er juin 2019. Il succèdera à M. Pierre-Alain Urech, qui l'accompagnera dans la prise de ses nouvelles fonctions durant l'été et prendra sa retraite au 30 septembre 2019.

Au terme d'un processus de recrutement débuté dès l'annonce par M. Pierre-Alain Urech,

CEO du Groupe depuis juin 2004, de son départ à la retraite, le Conseil d'administration a désigné aujourd'hui M. Christian Petit comme successeur à la tête du Groupe Romande Energie à compter du 1er juin 2019.

Agé de 55 ans, de nationalité suisse, économiste de formation, M. Christian Petit est au bénéfice d'une carrière accomplie dans le secteur des télécommunications. En tant que membre de la Direction Générale de Swisscom il a notamment été responsable de la division clientèle privée avant de devenir CEO de Swisscom Enterprise Customers. Durant cette période, Swisscom a créé un service client multi-canal à la pointe du marché, mené des fusions majeures et s'est établi en tant que société experte en expérience client.

Expert en télécom, IT et digital, M. Petit est un dirigeant avec de grandes capacités stratégiques, relationnelles et humaines. Il apporte au Groupe Romande Energie une vaste expérience dans la gestion des transformations d'entreprise et des innovations.

La nomination de M. Petit permet au Groupe Romande Energie de disposer d'une personnalité de premier plan pour poursuivre son évolution et faire face à l'évolution du secteur énergétique avec confiance et sérénité.

M. Pierre-Alain Urech continuera à diriger le Groupe Romande Énergie en tant que CEO jusqu'à l'assemblée générale du 29 mai 2019 et assurera le passage de témoin jusqu'au 30 septembre 2019. Il poursuivra ses mandats de président de conseil d'administration dans 3 sociétés dans lesquelles le Groupe détient des participations.

Le Conseil d'administration de Romande Energie Holding salue le chef d'entreprise qu'incarne

M. Urech et réitère ses vifs remerciements pour son professionnalisme hors pair, son engagement sans faille, la grande qualité de son travail et l'immense tâche accomplie depuis plus de 14 ans à la tête de Romande Energie. Sous sa conduite, le Groupe Romande Energie a non seulement produit d'excellents résultats financiers mais s'est transformé d'électricien en énergéticien. Il offre de nouveaux services dans les techniques du bâtiment et de l'efficience énergétique et s'est préparé à la libéralisation complète du marché et aux besoins des clients pour les aider dans leur transition énergétique.

______________________

Notes à la rédaction

Conformément aux règles de publicité événementielle publiées dans le Règlement de cotation de la Bourse suisse (SIX), ce communiqué est envoyé en-dehors des heures d'ouverture de la Bourse.

______________________

Contacts médias

Me Guy Mustaki, président du Conseil d'administration de Romande Energie Holding SA

Tél : +4121 321 00 74

M. Pierre-Alain Urech, actuel CEO Tél : +4121 802 97 00

Le Groupe Romande Energie en bref

Energéticien de référence et premier fournisseur d'électricité en Suisse romande, le Groupe Romande Energie propose de nombreuses solutions durables dans des domaines aussi variés que la distribution et la production d'énergie, les services énergétiques, l'efficience énergétique, ainsi que la mobilité électrique.

Par sa production propre 100% renouvelable, ses services innovants et sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreprise, le Groupe entend développer, avec ses clients, investisseurs et collaborateurs, un meilleur cadre de vie. Romande Energie s'engage également au quotidien à proposer des prestations de haute qualité et à garantir un approvisionnement fiable, au plus près des attentes de ses clients, afin de les accompagner dans la transition énergétique.

Pour plus d'informations sur le Groupe Romande Energie, rendez-vous sur : www.romande-energie.ch

Christian Petit