Romande Energie : Résultats 2018 du Groupe Romande Energie

Des résultats financiers solides dans un secteur en mutation Le chiffre d'affaires du Groupe Romande Energie progresse de 4% pour s'établir à CHF 598 millions. Alors que l'EBITDA se stabilise, la marge brute opérationnelle du Groupe enregistre une hausse de CHF 17 millions. L'année 2018 s'achève sur un résultat net de CHF 54 millions, en retrait par rapport à 2017, année qui avait bénéficié d'un produit d'impôts différés exceptionnel de CHF 44 millions. Des fonds propres solides de CHF 1.9 milliard permettent au Groupe de poursuivre le déploiement ambitieux de sa stratégie 2018-2023, avec l'objectif de gagner en efficience et en agilité dans un secteur à la concurrence accrue.

Preuve de dynamisme, le Groupe Romande Energie présente un chiffre d'affaires net de CHF 598 millions au 31 décembre 2018, en progression par rapport à l'exercice précédent (+4%). Ce résultat favorable résulte de l'essor du Groupe dans les services énergétiques, activité enregistrant une forte hausse de 76% à CHF 76 millions, due à de nouvelles acquisitions et à une croissance organique. Une réduction moyenne de 5% des tarifs (énergie et acheminement) octroyés à la clientèle dite « régulée » et une légère diminution de la consommation d'énergie compensent en partie ces résultats.

La production des ouvrages du Groupe a bénéficié d'une pluviométrie exceptionnelle au 1er semestre et progresse de 34% pour atteindre 487 millions de kilowattheures à fin 2018. La production propre de Romande Energie représente dès lors 18% de l'électricité commercialisée à l'ensemble de ses clients. En perte en 2017, la production de la société des Forces motrices Hongrin-Léman (pompage-turbinage) présente un résultat opérationnel équilibré grâce à un subventionnement fédéral destiné à la grande hydraulique, matérialisé par la prime de marché. De ce fait renforcée, la marge brute de l'Unité d'affaires « Energie » du Groupe affiche une progression de CHF 9 millions.

La progression du chiffre d'affaires net permet à la marge brute opérationnelle d'atteindre CHF 296 millions à fin 2018 (+6%) malgré des achats de matériel et de prestations supérieurs à 2017.

EBITDA et EBIT solides

Si l'EBITDA du Groupe est identique à celui enregistré douze mois auparavant (CHF 134 millions), l'EBIT subit quant à lui un repli de 4% dû à des charges d'amortissements légèrement supérieures. Il s'élève à CHF 70 millions. Ces valeurs restent toutefois favorables au vu de conditions-cadres incertaines, d'une concurrence accrue dans le secteur énergétique, ainsi que du déploiement de la nouvelle stratégie 2018-2023 se matérialisant par une augmentation des effectifs du Groupe, en particulier dans les services énergétiques. L'EBITDA de l'Unité d'affaires « Services énergétiques », comprenant Romande Energie Services et les autres entités du Groupe dans ce domaine, atteint à ce titre CHF 1 million au 31 décembre 2018.

Le résultat net subit un recul

Au 31 décembre 2018, le résultat net des sociétés associées se monte à CHF - 2 millions, en léger retrait par rapport à 2017. Avec une perte de CHF 6 millions, la part au résultat net d'EOS Holding SA explique ce résultat. Malgré des résultats d'exploitation positifs, EOS Holding subit le résultat négatif enregistré par le groupe Alpiq, dont l'impact se répercute à hauteur de CHF - 8 millions dans les comptes du Groupe Romande Energie. Pour rappel, ce dernier détient 29.7% d'EOS Holding SA (EOSH) qui a une participation de 31.4% dans le groupe Alpiq.

L'année se termine avec un résultat net de CHF 54 millions, contre CHF 116 millions au 31 décembre 2017. Alors que le Groupe supporte une charge d'impôts de CHF 12 millions en 2018, un produit de CHF 40 millions était au contraire constaté en 2017, par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la RIE III (réforme de l'imposition des entreprises) dans le canton de Vaud. Les fonds propres du Groupe restent quant à eux stables à CHF 1.9 milliard.

Dividende stable

À l'occasion de l'Assemblée générale qui se tiendra à Morges le 28 mai prochain, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende ordinaire de CHF 36.- par action, similaire à celui accepté en 2017, et ce en dépit d'importants investissements à venir pour la mise en œuvre de la stratégie du Groupe.

Retraitements des années antérieures

Dans le cadre du processus de transfert des états financiers aux normes Swiss GAAP RPC, détaillant les recommandations relatives à la présentation des comptes, une erreur de traitement comptable de l'amortissement des finances d'équipement et prestations de tiers a été identifiée et corrigée. Le retraitement des informations financières des années antérieures a été nécessaire.

Perspectives 2019

La Stratégie énergétique 2050 induit de nombreuses modifications législatives et réglementaires, desquelles découlent des conditions-cadres de moins en moins prévisibles. Cette évolution s'ajoute à une concurrence accrue, renforcée par le projet de loi sur un futur marché libéralisé mis en consultation par le Conseil fédéral. Bien que favorable en principe à une ouverture totale du marché, le Groupe Romande Energie s'oppose en l'état au projet de loi, dont les mesures n'assurent pas la sécurité d'approvisionnement et la compétitivité de la production hydraulique indigène à long terme. Par ailleurs, la situation sur le plan international n'amène guère de certitudes ni d'éléments stabilisateurs, la conclusion de l'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne étant, du point de vue de cette dernière, une condition sine qua non pour un futur accord sur l'électricité.

Fort de sa stratégie 2018-2023 adoptée à l'automne 2017, le Groupe Romande Energie fait preuve de dynamisme et possède des fondements solides pour relever les défis présentés. Il procède à des changements ambitieux dans ses métiers et son organisation, objet du programme « Défi 3V » qui vise une réduction des coûts opérationnels de CHF 20 millions d'ici fin 2020, et de l'implémentation de la nouvelle structure du Groupe, qui sera mise en œuvre au 1er janvier 2020.

La transformation et la diversification des activités, de même que l'évolution et la digitalisation des processus de travail se poursuivent donc, avec la même finalité : renforcer l'agilité, l'efficience et la compétitivité de Romande Energie. Cette volonté se concrétise par des avancées importantes en termes d'acquisitions de sociétés, plus particulièrement dans le domaine des services énergétiques, et de partenariats dans la gestion de la relation client, telle la création d'enersuisse SA, issue d'un partenariat avec les grands distributeurs alémaniques EBM AG (Elektra Birseck Münchenstein, devenue « Primeo Energie AG » en mars 2019) et EKZ AG (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich).

Convaincue que l'avenir réside dans un juste équilibre entre un approvisionnement garanti et une production décentralisée, et confortée par un solide ratio d'indépendance financière, Romande Energie continue à développer son parc de production et son réseau de distribution.

Au vu de ce qui précède, et sous réserve d'évènements exceptionnels et d'une évolution défavorable des marchés de l'électricité et des changes, le Groupe Romande Energie prévoit des résultats opérationnels 2019 en ligne avec ceux observés pour l'exercice 2018.

L'année 2019 sera marquée par une transition de la direction générale du Groupe au 1er juin, avec le départ à la retraite du CEO actuel, Pierre-Alain Urech, après 15 ans à la tête du Groupe. Il sera remplacé par Christian Petit, ancien membre de la direction générale de Swisscom.

Le rapport annuel, les comptes annuels de Romande Energie Holding SA et les comptes consolidés du Groupe Romande Energie ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires dès ce 11 avril via le lien suivant : Rapport annuel