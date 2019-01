Romande Energie : Smart Living – Solution connectée et évolutive d'habitat intelligent

Romande Energie innove et collabore avec Protectas sur l'axe sécurité Romande Energie lance son offre Smart Living, une solution d'habitat connectée, évolutive et modulaire donnant accès à des services personnalisés. L'entreprise leader de la sécurité, Protectas SA, intéressée par le concept, collaborera avec Romande Energie dans le but d'explorer de nouveaux services dans le domaine de la sécurité du logement.

Dans un monde de plus en plus connecté, où les habitudes de vie évoluent vite, les exigences et les attentes quotidiennes envers notre logement augmentent. Romande Energie propose désormais une solution novatrice et évolutive : le Smart Living. Plateforme de services innovante d'habitat intelligent, elle permet la maîtrise et l'optimisation de la consommation d'énergie, l'augmentation du niveau de confort et de sécurité des habitants, ainsi que la mise en place de services pratiques pour des bâtiments résidentiels. Sa modularité assure une évolution régulière et une adaptation aux changements. Smart Living est une solution complète s'adaptant à tout projet immobilier résidentiel.

Ses principaux atouts :

Une plateforme ouverte qui intègre une large palette d'objets connectés ;

Un accès simple à des services évolutifs via des interfaces mobiles ;

Une infrastructure sécurisée permettant une gestion responsable des données générées.

Ses principaux services :

La mesure énergétique (collecte et affichage des données de consommation) ;

Le pilotage thermique (gestion et régulation) des lumières, stores, etc. ;

La sécurité de l'habitat (inondation, fumée) et de l'habitant (qualité de l'air, CO2, humidité, présence et intrusion) ;

Les services de vie communautaire (réservation de locaux communs, services entre voisins) ;

La mise en relation (souscription de services tels que blanchisserie, nettoyage ou conciergerie, communication avec la régie).

Concrètement, un module est installé sur les tableaux électriques ou multimédia des appartements, complété par des objets connectés. Les habitants peuvent gérer individuellement leur habitat intelligent grâce à une application mobile. Celle-ci leur permet entre autres de suivre leur consommation énergétique (avec budget, analyse et conseils), de contrôler la température et de gérer absences et présences. Planifier de manière hebdomadaire le chauffage, contrôler les stores et volets roulants ou configurer des télécommandes en vue d'actions groupées devient également possible. Grâce à son système de conseil adapté, la solution Smart Living de Romande Energie va au-delà de la domotique. Elle invite les habitants à se responsabiliser tout en maîtrisant leur propre consommation et en augmentant leur niveau de sécurité.

Une collaboration innovante pour renforcer l'axe sécurité

Désireuse de continuer l'exploration et le développement des fonctionnalités et des services de sécurité sur le plan national, Romande Energie collabore avec Protectas SA. Leader de la sécurité en Suisse, l'entreprise voit dans Smart Living une réelle valeur ajoutée pour tout projet immobilier et explorera les possibilités d'enrichir la solution avec des services innovants dans le domaine de la sécurité et du confort physique des habitants.

Dans le but de présenter cette innovation, Romande Energie tiendra un stand au salon Immo'19 à Zurich les 22 et 23 janvier prochains.