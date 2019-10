Romande Energie : Un nouveau blog pour informer les entreprises et les communes

La transition énergétique bat son plein, poussant les entreprises et communes à s'adapter toujours plus rapidement aux demandes de leurs clients et concitoyens. Pour les tenir informés des dernières actualités, technologies, lois et tendances, ainsi que créer un dialogue entre acteurs, Romande Energie lance « Questions d'énergie », un blog à vocation informative et collaborative.

En pleine mutation, le monde de l'énergie tend aujourd'hui à l'autonomie et au développement des énergies renouvelables produites localement. On entend parler de décentralisation de la production, de « Smart Grid », d'ouverture totale du marché, d'offres d'énergie en ligne ou encore de stockage, et même de blockchain. Dans ce contexte, les entreprises et communes doivent répondre à de nouveaux besoins. Pour les accompagner et échanger sur ces nouvelles thématiques, Romande Energie lance un blog d'information intitulé « Questions d'énergie ».

Des sujets variés

Quelle énergie verte présente le meilleur rapport économique et écologique ?

Comment fonctionne la bourse de l'énergie ?

Existe-t-il des alternatives pour produire sa propre énergie à moindre prix ?

Comment peut-on concrètement faire des économies d'énergie quand

on gère une grande entreprise ou une ville entière ?

Faut-il intégrer la mobilité électrique dans sa stratégie d'évolution ?

Comment la blockchain pourrait-elle révolutionner les contrats d'énergie ?

Ces exemples témoignent des nombreuses questions que le secteur professionnel se pose depuis quelques années. Aussi, à travers des articles d'experts, des témoignages, des conseils, des infographies ou encore des vidéos, Romande Energie entend partager son expertise sur ces thématiques parfois complexes, ceci quel que soit le niveau de connaissance des visiteurs. Elle entend également encourager les commentaires, questions, suggestions des utilisateurs.

Une newsletter informative Une newsletter reprenant régulièrement les derniers articles et contenus mis en ligne sera également proposée sur le blog. Celle-ci permettra aux intéressés de recevoir l'information sans faire l'effort de la chercher.